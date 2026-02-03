Apagón no detuvo a Corazón Serrano en pleno concierto y el momento se vuelve viral [VIDEO]

La agrupación Corazón Serrano se presentó el pasado 29 de enero en el distrito de San Cristóbal de Puerto Rico, ubicado en la provincia de Picota, en el departamento de San Martín. Durante el espectáculo, un corte de energía eléctrica obligó a detener momentáneamente el concierto.

Mientras las cantantes permanecían sentadas sobre el escenario a la espera de que se restablezca la luz, algunos músicos de la orquesta tomaron la iniciativa de continuar el show de forma improvisada. Utilizando instrumentos de viento como trompetas, trombones y saxofones, interpretaron el huayno La Chismosa.

La música animó el ambiente pese a la oscuridad. Las integrantes del grupo se levantaron para zapatear al ritmo del tema, contagiando al público, que respondió bailando y cantando.

El animador de la agrupación, Dani Daniel, compartió el momento en su cuenta de TikTok y escribió: "Cuando se va la luz en un evento… nos toca resolver en modo Banda 🤣 Y todos nos divertimos".

Concierto en Shamboyacu terminó antes por intensas lluvias

Un día antes, Corazón Serrano se presentó en el distrito de Shamboyacu, también en la provincia de Picota. En esa ocasión, el espectáculo tuvo que finalizar antes de lo programado debido a las fuertes lluvias registradas en la zona, las cuales representaban un riesgo para la seguridad del público y de la agrupación.

"Les pedimos encarecidamente puedan entender. Pueden acercarse por boletería. Les vamos a regalar una canción más y con eso nos despedimos. Muchas gracias", señaló el animador antes de que la agrupación se retirara del escenario.

En otro momento del video difundido en redes sociales, se observa a las cantantes gritar al descender del escenario luego de que un chorro de agua cayera de forma repentina.

Corazón Serrano prepara concierto por sus 33 años de trayectoria

Por otro lado, Corazón Serrano alista un concierto especial para celebrar sus 33 años de trayectoria artística. El evento, titulado Camino a un Sueño, se realizará el próximo 7 de febrero en el Estadio San Marcos, en Lima.

Las entradas para el espectáculo se encuentran próximas a agotarse, según informó la propia agrupación.