"El clima no lo permite": Corazón Serrano termina concierto antes de lo previsto por intensas lluvias en San Martín

Corazón Serrano es una agrupación de cumbia sanjuanera, fundada el 2 de febrero de 1993 en Piura por los hermanos Guerrero Neira.
| Fuente: Facebook: Corazón Serrano
La agrupación de cumbia interrumpió su presentación en el distrito de Shamboyacu al considerar que el clima representaba un riesgo para sus integrantes y el público.

La agrupación Corazón Serrano se vio obligada a finalizar antes de lo previsto una presentación en la selva peruana debido a las intensas lluvias registradas durante el evento. El concierto se realizaba en el distrito de Shamboyacu, en la región San Martín, cuando las condiciones climáticas comenzaron a representar un riesgo para el grupo y el público.

La situación quedó registrada en un video que se hizo viral en redes sociales, donde se observa que el animador de la agrupación informa al público que la presentación no podía continuar por razones de seguridad. La lluvia persistente generó acumulación de agua, lo que incrementó el peligro de accidentes.

"Hubiéramos querido seguir, pero el clima no lo permite, miren cómo está, puede pasar cualquier cosa y hay que cuidarnos", se escuchó decir al animador mientras las integrantes de Corazón Serrano pedían calma.

Un regalo antes de la despedida

Antes de retirarse del escenario, Corazón Serrano ofreció una última canción al público presente. Desde el escenario, el animador volvió a pedir comprensión a los asistentes y explicó que la decisión respondía exclusivamente a la necesidad de evitar cualquier incidente mayor.

"Les pedimos encarecidamente puedan entender. Pueden acercarse por boletería. Les vamos a regalar una canción más y con eso nos despedidos. Muchas gracias", agregó.

En otro momento del video se observa a las cantantes de Corazón Serrano gritar al descender del escenario, luego de que un chorro de agua cayera repentinamente.

A pesar de que algunos seguidores intentaron permanecer en el lugar utilizando cobertores para protegerse de la lluvia, el espectáculo no se reanudó.

@cumbia_vibes_peru Cancelaron evento por fuertes lluvias en Shamboyacu - San Martín #corazonserrano #viraltiktok #parati #tiktok ♬ sonido original - Cumbias vibes Perú
