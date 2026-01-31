Planean volver a ser padres: Karla Tarazona congeló sus óvulos y agradeció el apoyo de Christian Domínguez

Karla Tarazona anunció que logró congelar 11 óvulos tras someterse a un tratamiento en un centro especializado en fertilidad. La conductora de televisión estuvo acompañada por su pareja, el cantante Christian Domínguez, durante todo el proceso médico.

"Gracias por ser mi soporte; por estar conmigo en los momentos más difíciles. Te amo", se lee en uno de los mensajes que la presentadora le dedicó a su pareja.

Posteriormente, durante una transmisión en vivo para su programa Préndete, Tarazona señaló que se encontraba nerviosa al inicio del procedimiento.

"Estoy súper contenta, al principio nerviosa, pero contenta porque se ha logrado sacar bastantes óvulos porque ya saben que voy a cumplir 43 y estoy cerca a la menopausia", sostuvo.

La presentadora estuvo acompañada de Christian Domínguez durante todo el proceso. | Fuente: Instragram: Karla Tarazona

¿Por qué Karla Tarazona congeló sus óvulos?

En otra entrevista, Karla Tarazona aclaró que no se encuentra embarazada -como se venía especulando- sino que decidió someterse a este proceso como parte de una planificación para evaluar la posibilidad de agrandar la familia.



"Son planificaciones hacia el futuro, queremos que todo sea perfecto y que todo se dé con tranquilidad. Por eso es que estamos en las manos del doctor, porque deseamos que el proceso sea demasiado lindo", explicó a Trome.



Consultada sobre la posibilidad de un embarazo este año, la presentadora indicó que ese aspecto será evaluado más adelante con Domínguez: "Eso es algo que comentaremos más adelante".



Karla Tarazona tiene un hijo, Valentino, con Christian Domínguez; además, tiene dos hijos mayores, Alessandro y Adriano, fruto de su relación anterior con el cantante Leonard León.



El mensaje de Karla Tarazona a Christian Domínguez por acompañarla en este proceso.Fuente: Instagram: Karla Tarazona

Karla Tarazona elogia la faceta paternal de Christian Domínguez

El año pasado, con motivo por el Día del Padre, Karla Tarazona usó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a Christian Domínguez, reconociendo su desempeño en la crianza de sus hijos.

"Papá es una palabra que lleva mucha responsabilidad. Es una tarea diaria con mucho esfuerzo. Y es una palabra que te define completamente. Estamos muy agradecidos por todo lo que haces por nosotros, tu familia. Gracias por las risas, por el amor incondicional y por siempre estar para nosotros", dijo Tarazona.

Al margen de las críticas que el cantante enfrentó en el pasado, la conductora no quiso cerrar su mensaje sin antes expresar su admiración por el ejemplo que Christian Domínguez ha dado a sus hijos.



"Ten por seguro que es muy importante para mí y tus hijos todo lo que haces. Sigamos caminando juntos dándole el mejor ejemplo a nuestros hijos. Te amamos, concluyó.

La presentadora explicó que la decisión responde a su deseo de convertirse nuevamente en madre en el futuro. | Fuente: Instagram: Karla Tarazona