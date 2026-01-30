"Los rumores son ciertos": Guadalupe Farfán, exactriz de 'Al fondo hay sitio', confirmó relación con Mathias Spitzer

La joven actriz peruana Guadalupe Farfán volvió a llamar la atención de sus seguidores tras compartir en redes sociales un video con Mathias Spitzer, actor con quien trabajó en la serie Al fondo hay sitio. Como era de esperarse, las imágenes reavivaron -una vez más- los rumores sobre un romance entre ambos.

Luego de anunciar su salida de la producción televisiva, Farfán se ha mantenido activa en TikTok e Instagram. Fue precisamente en la primera red social donde la actriz publicó un video junto a Spitzer, acompañándolo con el siguiente mensaje: "Jaja los rumores son ciertos, Mathias Spitzer", seguido de un emoji de corazón.

De la ficción a la realidad

Mathias Spitzer participó en Al fondo hay sitio interpretando al Doctor Vivas, personaje que tuvo un romance con July Flores, el rol que estuvo a cargo de Guadalupe Farfán. Aunque la historia no continuó en la ficción, sus interacciones cariñosas fuera de las cámaras de la serie despertaron el interés de sus seguidores.

En los comentarios del video, Mikele, creador de contenido y amigo de la actriz, escribió: "Me haré el sorprendido". Ante ello, Farfán respondió: "JAJAJAJA hace meses". Poco después, Mikele volvió a comentar: "Un aplauso para esta pareja que está enamorada".



Las especulaciones ya venían tomando fuerza semanas atrás, cuando los actores publicaron una fotografía juntos en un gimnasio. Posteriormente, compartieron una historia en Instagram donde Spitzer abraza a Farfán por la espalda mientras ambos se toman de la mano durante una reunión a finales de 2025.

Además, Mathias Spitzer publicó una serie de imágenes para despedir el año, entre las que estuvo una foto en una boda junto a Guadalupe Farfán.

Guadalupe Farfán confirma su salida de Al fondo hay sitio

Guadalupe Farfán dejó Al fondo hay sitio, la sintonizada serie de América TV en la que interpretó a July durante cuatro temporadas consecutivas. El anuncio se realizó a través de un video publicado por la producción, en el que la actriz no pudo evitar conmoverse.

Ella se incorporó a la teleserie cuando tenía 17 años y su partida se suma a los recientes cambios en el elenco de la ficción nacional, que continuará presentando renovaciones en su próxima temporada.

En su mensaje, Farfán habló sobre la importancia de cerrar este ciclo. "Triste y nostálgica, ¿no? Porque estoy cerrando una etapa muy fuerte en mi vida. Yo empecé aquí con 17 años, estoy saliendo con 21 y nada, con miedo, pero feliz y segura de esta decisión y de todos los cambios que están pasando en mi vida", expresó.

Dijo que su salida le permitirá iniciar nuevos proyectos, aunque no ofreció detalles al respecto. "Esto implica nuevos comienzos, que es importante también dejar ir y soltar para seguir creciendo", agregó.