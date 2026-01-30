"Siempre extraño a Fernanda de las Casas": Nataniel Sánchez sorprende al hablar de 'Al fondo hay sitio' y no descarta regresar

Nataniel Sánchez se sinceró sobre Fernanda de las Casas, su recordado personaje en la serie peruana Al fondo hay sitio. En conversación con RPP, la actriz nacional destacó el trabajo que hizo en televisión y cómo Fernanda la ayudó a crecer en su carrera actoral.

“Siempre extraño a Fernanda de Las Casas. Ella me dio muchas alegrías y me ayudó a conectar mucho con el público”, expresó la también bailarina peruana.

En ese sentido, Nataniel aseguró que, a pesar de no interpretar más a Fernanda de las Casas, siempre será un personaje que tendrá “un lugar en su corazón”.

“Fernanda me ayudó a crecer como profesional y también como persona. A ella la guardo en un lugar hermoso de mi corazón. También sé que cumplió un ciclo. Hace años que no la interpreto. Tengo 34 años. Desde los 26 que no la interpreto. La imagen que tengo de ella es hace ocho años”, remarcó.

Por otro lado, Sánchez sorprendió al no descartar la posibilidad de retornar a Al fondo hay sitio, serie donde todavía actúan algunos de sus excompañeros.

“No descarto ninguna posibilidad (de regresar a la serie Al fondo hay sitio). Al final, todo va a depender de las propuestas y de que decisiones se tomen cuando estas propuestas lleguen”, agregó.