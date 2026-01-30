Últimas Noticias
"Siempre extraño a Fernanda de las Casas": Nataniel Sánchez sorprende al hablar de 'Al fondo hay sitio' y no descarta regresar

Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Nataniel Sánchez regresa a 'Al fondo hay sitio'? La actriz habló con RPP sobre la posibilidad de retornar a la serie peruana. "Fernanda de las Casas me ayudó a crecer", expresó.

Nataniel Sánchez se sinceró sobre Fernanda de las Casas, su recordado personaje en la serie peruana Al fondo hay sitio. En conversación con RPP, la actriz nacional destacó el trabajo que hizo en televisión y cómo Fernanda la ayudó a crecer en su carrera actoral.

“Siempre extraño a Fernanda de Las Casas. Ella me dio muchas alegrías y me ayudó a conectar mucho con el público”, expresó la también bailarina peruana.

En ese sentido, Nataniel aseguró que, a pesar de no interpretar más a Fernanda de las Casas, siempre será un personaje que tendrá “un lugar en su corazón”.

“Fernanda me ayudó a crecer como profesional y también como persona. A ella la guardo en un lugar hermoso de mi corazón. También sé que cumplió un ciclo. Hace años que no la interpreto. Tengo 34 años. Desde los 26 que no la interpreto. La imagen que tengo de ella es hace ocho años”, remarcó.

Por otro lado, Sánchez sorprendió al no descartar la posibilidad de retornar a Al fondo hay sitio, serie donde todavía actúan algunos de sus excompañeros.

“No descarto ninguna posibilidad (de regresar a la serie Al fondo hay sitio). Al final, todo va a depender de las propuestas y de que decisiones se tomen cuando estas propuestas lleguen”, agregó.

¿Por qué anteriormente Nataniel Sánchez rechazó estar en Al fondo hay sitio?

Nataniel Sánchez reveló que la producción de Al fondo hay sitio se puso en contacto con ella para coordinar su posible regreso como 'Fernanda de las Casas' a las nuevas temporadas de la serie. No obstante, la actriz declinó la propuesta después de una serie de negociaciones que no llegaron a buen puerto.

En declaraciones al podcast La Linares, la artista dijo que la desorganización en la producción fue un factor determinante en su decisión.

"El obstáculo no era la serie en sí, sino las condiciones. La productora tomaba las decisiones de forma unilateral. No tenía libertad para estudiar. Tuvimos una reunión cuando me convocaron para su retorno", comentó Sánchez. "Lo primero que pregunté en la reunión fue sobre las condiciones. No podía volver en las mismas circunstancias", manifestó en febrero de 2024.

Según mencionó, después de ocho años interpretando el mismo personaje, el ritmo de trabajo le resultaba agotador, sin embargo, es consciente del cariño que la gente aún tiene por su personaje en Al fondo hay sitio. "Por ese amor es que yo decidí grabar un video en el que contaba que no iba a participar", expresó.

Nataniel Sánchez regresa al cine con nueva comedia Mi mejor enemiga

Nataniel Sánchez protagoniza Mi mejor enemiga, la nueva película de Saskia Bernaola que llegará a los cines peruanos este jueves 5 de febrero.

En conversación con RPP, Nataniel Sánchez habló de la experiencia que vivió grabando las escenas de la película con su personaje de Valeria, una joven que se reencuentra con sus excompañeros del colegio reviviendo grandes experiencias, así como conflictos y rivalidades con una ex mejor amiga.

"Para mí, ha sido una experiencia bellísima grabar la película. El hecho también de poder estar en un lugar específico rodando y conviviendo con mis compañeros ha sido muy bonito. La verdad, me siento muy agradecida que me hayan convocado para el casting y que me hayan elegido porque me ha encantó ser parte de esta experiencia”, manifestó.

Del mismo modo, Nataniel resaltó el trabajo con Saskia Bernaola en la dirección del filme rodando escenas desde el 2024, llegando a Lima y retornando a Madrid (España) para luego volver a la capital y seguir grabando la película.

“Fue una maravilla trabajar con Saskia. Yo estaba recontra tranquila porque sabía que ella me iba a sacar todo lo comediante que existe en mí. Eso es muy importante: confiar en la directora en este caso. Confiar en que la directora te va a empujar ese lado cómico. Eso es muy importante”, señaló.

