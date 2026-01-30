Ricardo Mendoza emocionado por la llegada de su primer hijo: “Solo faltan días para conocerlo”

El comediante contó que todo está listo para la llegada de su bebé y expresó su felicidad por convertirse en padre junto con Katya Mosquera, que ya es madre de un niño.

El comediante peruano Ricardo Mendoza atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida personal. El integrante de Hablando Huevadas expresó su emoción por la próxima llegada de su primer hijo, fruto de su relación con Katya Mosquera.

Mendoza compartió detalles sobre lo cerca que está el nacimiento del bebé y la ansiedad que viven como futuros padres.

“¿Cuántos meses faltan? Días, faltan días. Tenemos la maleta, tenemos todo, lo único que falta es que llegue. Estamos esperando que llegue, será hombrecito”, comentó en el programa Arriba Mi Gente.

El romántico mensaje de Ricardo Mendoza a su pareja

Aprovechando las cámaras del programa, el comediante no dudó en dedicarle un mensaje lleno de cariño a su pareja:

“Quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo, quiero que mi novia, mi esposa, la mamá de mis hijos del futuro vea esto y sepa que la amo. Estoy muy contento y emocionado, así que te mando un saludo en el futuro”, expresó.

Así anunció que será papá de un niño

En diciembre de 2025, el programa Hablando Huevadas fue escenario de una particular y multitudinaria revelación de género cuando Ricardo Mendoza y su equipo organizaron un show especial para anunciar si su bebé sería niño o niña. El evento, bautizado con humor como “Baby shower del hijo de Richavo (este sí es su hijo)”, se realizó en el recinto Costa 21 y reunió a cientos de asistentes.

La celebración formó parte del espectáculo habitual del programa y tuvo como protagonistas a los comediantes, quienes involucraron al público en el esperado anuncio. Durante el show, Luna adelantó que serían los asistentes quienes descubrirían en vivo el sexo del bebé, generando expectativa entre los presentes.

Durante el anuncio, una lluvia de confeti rosado cubrió el recinto, lo que llevó a muchos a pensar que se trataba de una niña. Sin embargo, la sorpresa llegó segundos después, cuando en la pantalla gigante apareció el mensaje que confirmaba la noticia: “¡Es niño!”.