Al menos 29 trabajadores del Hospital Regional del Cusco sufrieron intoxicación

Cincos de ellos ya fueron dados de alta, señaló el Seguro Social de Salud (EsSalud). El incidente habría ocurrido debido al consumo de alimentos preparados para el personal del establecimiento.

Un grupo de 29 trabajadores del Hospital Regional del Cusco presentaron síntomas de intoxicación por, aparentemente, consumir el almuerzo preparado para el personal del establecimiento, lo que activó una inmediata respuesta de los servicios de emergencia durante la tarde de este jueves.

De acuerdo con información preliminar, varias personas comenzaron a sentirse mal, por lo que personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) acudió al nosocomio para brindar atención inicial y apoyar en el traslado de algunos afectados.

EsSalud informó que al Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, de la Red Asistencial Cusco, ingresaron 24 pacientes alrededor de las 19:30 horas "debido a una intoxicación alimentaria masiva". Los otros cinco recibieron atención en el Hospital Regional del Cusco.

"A las horas 19:20 horas cinco de ellos fueron dados de alta. El personal asistencial del Hospital Adolfo Guevara continúa con el monitoreo de los otros 19 pacientes", indicó.

El Seguro Social de Salud detalló que los trabajadores del Hospital Regional del Cusco presentaron reacciones alérgicas y urticaria, y fueron atendidos oportunamente.

"En las próximas horas, la mayoría será dada de alta, por encontrarse estable, con excepción de cuatro pacientes, quienes permanecerán en observación bajo monitoreo constante", añadió.

Iniciaron la pesquisa

El personal médico viene realizando las evaluaciones y exámenes correspondientes para la estabilización de los pacientes. En paralelo, equipos de Salud Ambiental iniciaron la recolección de muestras de los alimentos consumidos para determinar las causas del cuadro de intoxicación y prevenir nuevos casos.

El director del Hospital Regional del Cusco, Alberto Caro, dijo que el menú incluía pescado jurel con papas, ensalada de tomate y pepino, una sopa como entrada, además de una naranja y refresco.