Lambayeque: Contraloría advierte de equipos obsoletos y deficiencias en áreas de nutrición y endoscopía en Hospital Luis Heysen

Según Contraloría, la visita de su personal al centro de salud se realizó el pasado mes de diciembre. | Fuente: RPP

Un reciente informe emitido por la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia diversas deficiencias en el Hospital Luis Heisen Incháustegui, ubicado en la región de Lambayeque. Según el documento, se encontraron equipos biomédicos obsoletos, muchos de los cuales presentan fallas y otros están completamente inoperativos. Esta situación ha generado serias preocupaciones en cuanto a la calidad de atención que se brinda a los pacientes en el nosocomio, de acuerdo con la institución.

Además, el informe advierte que el servicio de nutrición, administrado por una empresa privada, utiliza una cocina con balones de gas sin protección y carece de una adecuada campana extractora y ventilación.

Otro punto crítico del informe es la situación de los pacientes que aguardan por una endoscopía, quienes tienen que esperar ser atendidos a la intemperie y en una sala sin ningún techo.

EsSalud fue notificado

Según indica el ente de control, esta visita se realizó el pasado mes de diciembre. Asimismo, refirió que los hallazgos fueron notificados a la presidenta ejecutiva de EsSalud para que en un plazo máximo de cinco días hábiles informe sobre las medidas preventivas y correctivas que se tomarán para subsanar las deficiencias encontradas.







