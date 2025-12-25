La pequeña Alaia nació en Nochebuena: Hospital Negreiros fue escenario del primer alumbramiento de la Navidad en EsSalud

Mientras el país celebraba la Nochebuena, un llanto agudo anunciaba la llegada de una nueva vida en el Hospital Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega, de la Red Prestacional Sabogal, del Seguro Social de Salud (EsSalud). A las 00:25 horas del 25 de diciembre, nació la pequeña Alaia con 3 kilos 250 gramos y óptimas condiciones de salud, en el primer alumbramiento de la seguridad social en la Navidad 2025, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para su familia.

“Estamos muy agradecidos con todo el personal de salud que nos acompañó en este momento tan especial. Recibir a nuestra bebé en Navidad ha sido una bendición, y la atención que nos han brindado nos ha dado tranquilidad y confianza desde el primer momento”, expresó Chara Rojas Arismendi, madre de la recién nacida, cuya emoción fue compartida por su pareja, Gian Franco Tejada León, padre de la bebé, quienes viven en Puente Piedra.



Atención oportuna y humanizada

El parto se desarrolló de manera segura y fue atendido por un equipo multidisciplinario conformado por médicos, obstetras y personal de enfermería, que brindó una atención oportuna, humanizada y respetuosa tanto a la madre como a la recién nacida, cuidando cada detalle en uno de los momentos más importantes de sus vidas.Tras su nacimiento, Alaia fue colocada inmediatamente en contacto piel a piel con su madre, fortaleciendo el vínculo temprano y favoreciendo el inicio de la lactancia materna, práctica fundamental para su desarrollo y bienestar.

Compromiso que se renueva en Navidad

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, destacó que “en fechas tan significativas como la Navidad, cada nacimiento reafirma nuestro compromiso de cuidar la vida desde su primer instante, con una atención digna, cercana y de calidad para nuestras madres y recién nacidos”.Durante estas fiestas de fin de año, en el marco de la Alerta Amarilla decretada por EsSalud para todos sus establecimientos de salud a nivel nacional, el personal asistencial se mantiene en alerta permanente para garantizar atención especializada, partos seguros y cuidados oportunos para las madres y los recién nacidos, así como la continuidad de los servicios materno-neonatales, demostrando vocación, profesionalismo y entrega incluso en días festivos.

Además de la atención médica, las madres aseguradas reciben consejería personalizada sobre lactancia materna, cuidados del recién nacido y señales de alarma, con el objetivo de asegurar un retorno seguro al hogar y un inicio saludable para el nuevo integrante de la familia.

En una noche marcada por la unión y la fe, el nacimiento de Alaia en el Hospital Negreiros recuerda que la Navidad también se celebra en las salas de parto, donde cada nueva vida renueva la esperanza y el compromiso de EsSalud con el país.