Avión de la PNP que traslada a alias ‘El Monstruo’ aterrizó en el Ala Aérea Número 3 de Arequipa

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, ya se encuentra en Perú. | Fuente: RPP

El avión que trasladaba Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, aterrizó en Arequipa tras ser extraditado desde Paraguay para que pueda ser juzgado por la justicia peruana.

El arribo del avión de la Policía Nacional que traslada a el líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ se produjo a las 12:45 p.m. La aeronave aterrizó en el Ala Número 3 de la Fuerza Aérea del Perú, ubicado en el distrito arequipeño de Cerro Colorado.

El avión realizó esta parada para recargar combustible, antes de continuar su camino hacia Lima. Por el momento, se desconoce la hora de llegada del avión a la capital, según informó nuestro corresponsal en la región.

Asimismo, reportó que al lugar también ha llegado un contingente policial de la Unidad de Servicios Especiales, conformado por al menos 20 efectivos, para resguardar la zona.

Cabe destacar que, previo a su arribo en Arequipa, el avión que traslada a ‘El Monstruo’ hizo una escala en Cochabamba, Bolivia para pasar una parada técnica. Así lo informó en la previa el comandante general de la PNP Óscar Arriola.

Entrega de ‘El Monstruo’ a las autoridades peruanas

El Ministerio de Justicia de Paraguay entregó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', en el marco del proceso de extradición.

La entrega se produjo a las 6.00 a. m. (hora paraguaya) de este miércoles en cumplimiento de la a orden judicial de extradición de Erick Moreno, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza.

"La extradición fue ejecutada mediante una coordinación interinstitucional que involucró a Interpol, autoridades judiciales, representantes del Ministerio Público y autoridades diplomáticas, garantizando el cumplimiento de la disposición judicial vigente", informó la justicia paraguaya en sus redes sociales.