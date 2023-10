Ayacucho es, después de Lima, la región con más casos de salud mental atendidos en lo que va del 2023

En los últimos tres años, Ayacucho se ha convertido en la segunda región -después de Lima Metropolitana- con más casos atendidos en los Centros de Salud Mental Comunitarios, según datos del Ministerio de Salud. Entre enero y setiembre del 2023 ya se han registrado más de 12 mil casos, superando a regiones como Loreto (4,734), Tacna (1,706) y Tumbes (741).

Los trastornos más frecuentes son los de ansiedad, estrés agudo y post trauma, además de los trastornos depresivos y consumo de sustancias, detalla la doctora Juli Caballero, directora ejecutiva de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP) del Minsa. De hecho, entre el 2021 y 2023, se han atendido más de 21 mil casos estos diagnósticos en Ayacucho.

¿A qué se debe? La experta sostiene que hay una relación directa entre este tipo de trastornos y el periodo de violencia que se vivió en la década de los 80 en la región.

"Existen estudios nacionales e internacionales en los que se ha evidenciado que las poblaciones que experimentan situaciones de violencia tienen más riesgo de desarrollar problemas de salud mental [de los mismos tipos] que se reportan en la región", explica Caballero.

No obstante, aclara que la cantidad de casos atendidos en Ayacucho se debe también a que se ha incrementado la cobertura de servicios en este departamento.

Actualidad Pacientes y especialistas explican la situación de los centros de salud mental comunitarios en Ayacucho.

Conflictos sociales impactan en la salud mental colectiva

Por su parte, Marcia Fernández, especialista en salud mental y directora de operaciones de De-Mentes Perú, señala que el haber tenido una historia marcada por la violencia -que aún se mantiene con las crisis políticas sociales- influye directamente en la salud mental de las personas.

"Esto ocurre porque los conflictos destruyen las estructuras de la sociedad e impactan en el comportamiento colectivo. La confianza social se quiebra, se potencia un clima de polarización, confrontación o amenazas (...) El conflicto armado interno generó secuelas individuales y colectivas, incluyendo el miedo, la desconfianza y la fragmentación de las comunidades", comenta.

Agrega también que este tipo de secuelas se transmiten a través de las narrativas que cada uno comparte en sus círculos sociales, familiares e incluso en los juegos infantiles. "Las vivencias, traumas y sufrimientos se comparten con las generaciones más jóvenes. Y, si bien, la experiencia nunca será la misma que aquellas personas que la vivieron de primera mano, [también] afecta la manera en la que las relaciones sociales se establecen a lo largo de distintas generaciones", refiere.

Urgen más centros de salud y mejorar en la atención

"Me atiendo hace un año, aproximadamente. Mi salud ha mejorado, pero no en su totalidad. Me gustaría que en el centro de salud haya más disponibilidad y personal para que se den abasto (...) además, que haya una mejor atención y que sean amables con los pacientes que vienen a atenderse, porque hay casos muy difíciles en los que [las personas] no son bien tratadas", cuenta Juliana, una paciente del Centro de Salud Mental San Juan Bautista en Ayacucho, a RPP Noticias.

Actualmente el Perú cuenta con 249 Centros de Salud Mental Comunitario distribuidos a nivel nacional. Sin embargo, la doctora Caballero, del Minsa, reconoce que son insuficientes:

"Tenemos que articular la intervención en salud mental con el MIMP, MIDIS y otros sectores como las instituciones educativas con estrategias de promoción. Se necesitan más unidades de fiscalización en hospitales generales, hogares protegidos y centros de rehabilitación que permitan brindar atención integral a las personas con problemas de salud mental”, sostiene.

En ello coincide, por su parte, el psicólogo clínicio Jorge Borja: "Necesitamos mucha mano especializada, recurso humano, logistico y económico para garantizar que todas las personas cuenten con este tipo de servicios, reconociendo que no existen muchos centros de salud mental comunitarios para la población y que muchos de ellos se ubican en ciudades que pueden estar lejanas", sostiene.

Marcia Fernández agrega que, pese a que estos establecimientos son parte de una estrategia valiosa para acercar los servicios de salud mental a las personas y comunidades, también hace falta mejorar el tipo de atención.

"Debemos alejarnos de un modelo médico 'manicomializante' de la salud mental. Aún nos falta promover la participación de estudiantes de psicología en este tipo de centros, pues es clave para el desarrollo de las comunidades. Además, si bien el presupuesto destinado para salud mental ha ido aumentando con el tiempo, aún no [es suficiente]", afirma.