Caso Anguía: Poder Judicial amplió por 18 meses el plazo de investigación a Lilia Paredes y otros

La Fiscalía acusa a Lilia Paredes, a sus hermanos Yenifer, Walter y David, así como al exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina, ser parte de una presunta organización criminal dedicada a licitaciones públicas fraudulentas.

El Poder Judicial ordenó que se amplíe por 18 meses el plazo de la investigación preparatoria seguida a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra bajo asilo en México, a sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes, al exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina, y otros por el caso Anguía.

La juez Lorena Sandoval adoptó esta medida al declarar fundado "en parte" el requerimiento que hizo el Ministerio Público para que se otorgara una prórroga dentro de esta investigación preparatoria, pero por un plazo de 36 meses, a fin de que se puedan efectuar todas las diligencias que se encuentran pendientes de realizar para el esclarecimiento de los hechos investigados.

La magistrada determinó que la prórroga de esta investigación preparatoria por 18 meses adicionales rige a partir de la fecha de vencimiento del plazo inicial de 36 meses que se decretó en este caso; es decir, desde el 19 de agosto del 2025 fijándose como fecha máxima de conclusión el 19 de enero del 2027, dentro del cual el Ministerio Público deberá emitir la disposición que corresponda conforme a sus atribuciones legales.

Mediante una resolución emitida el último 12 de enero, a la que tuvo acceso RPP, la juez Lorena Sandoval determinó que 18 meses adicionales es un plazo idóneo, necesario y proporcional al considerar que se han presentado situaciones que han conllevado a una especial dificultad en la investigación, que las diligencias justificadas son adecuadas para esclarecer los hechos preservando el derecho de los investigados a un plazo razonable y el interés público en la persecución penal eficaz, a fin de recabar no solo elementos de convicción de cargo, sino también de descargo, tiempo en el cual, el Ministerio Público deberá realizar las diligencias pendientes, ejerciendo las facultades que las normas le permiten.

La magistrada precisa al Ministerio Público que el plazo concedido tiene carácter de excepcional y suficiente, debiendo administrarse con la máxima diligencia y priorizando el derecho que tiene el investigado a que se resuelva su situación jurídica dentro de un plazo razonable.

Audiencia judicial

Cabe precisar que la juez Lorena Sandoval programó para el miércoles 28 de enero a las 11:00 a. m. una audiencia virtual en la que evaluará las solicitudes de control de plazo que presentaron, a través de sus abogados, Yenifer Paredes, el exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina, y Kenny Torres para que se ordene al Ministerio Público emitir una disposición de conclusión de esta investigación preparatoria en la que están comprendidos.

El Ministerio Público atribuye a Lilia Paredes, a sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes, al exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina, y otros ser parte de una presunta organización criminal dedicada a licitaciones públicas fraudulentas que habría tenido como campo de acción los departamentos Lima, Cajamarca y Amazonas, donde se favoreció a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero, pese a no contar con los requerimientos exigidos por la ley.