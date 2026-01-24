Dictan 18 meses de prisión preventiva a seis policías que habrían 'sembrado' droga a intervenidos para cobrar por su liberación

El Ministerio Público informó este sábado, a través de la red social X, que el Poder Judicial acogió su pedido y dictó 18 meses de prisión preventiva contra seis miembros de la Policía Nacional (PNP), a quienes se les imputa el presunto delito de concusión.

El caso está a cargo del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, y apunta a que los efectivos -entre los que se encuentran un coronel y un alférez- habrían intervenido irregularmente a dos ciudadanos, a quienes intentaron 'sembrar' drogas para, posteriormente, exigir altas sumas de dinero a cambio de recobrar su libertad.

Los policías investigados son el coronel PNP Mervin Sánchez, de la División de Fronteras de la PNP; el alférez Junior Mauricio, de la comisaría de Chaclacayo; y los suboficiales Henry Ordoñez, Williams García, Neil Rafael, Marcelo Benavides, Gerson León y Julio García, del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía anticorrupción de Lima Norte (Segundo Despacho) logró que se dicte 18 meses de prisión preventiva para seis policías investigados por el delito de concusión. Entre ellos hay coronel y un alférez de la @PoliciaPeru que habrían participado en una… pic.twitter.com/d0DJlQlALk — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 24, 2026

Los hechos

El pasado 12 de enero, el Ministerio Público encabezó un operativo simultáneo en los distritos de Surquillo, Chaclacayo, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Chorrillos, El Agustino y Los Olivos; como parte de una investigación por el delito de concusión.

Durante la diligencia se logró la detención de los seis agentes de la PNP que habrían intervenido de forma irregular a dos ciudadanos, a quienes intentaron 'sembrar' droga, y luego les habrían solicitado una dádiva para liberarlos.

La orden de allanamiento y detención fue solicitada por el despacho del fiscal provincial Jorge Mauro García Juárez. Según la investigación, los policías involucrados habrían participado en la intervención de dos ciudadanos en Lurín, a quienes les quitaron su vehículo y luego los subieron a un patrullero para llevarlos a su sede policial, en el distrito de San Martín de Porres, donde intentaron 'sembrarles' sustancias ilícitas.

Ante la negativa de los ciudadanos por la detención, se habría producido un enfrentamiento entre ellos, siendo que el alférez Junior Mauricio les dijo "que arreglen" con Mervin Sánchez, quien en ese momento era el comandante, y sería él quien habría pedido S/ 3 000 para liberarlos.

Los ciudadanos intervenidos habrían sido forzados a pagar el dinero, por lo que, posteriormente, uno de ellos procedió a denunciar los hechos ante el Ministerio Público.

El allanamiento se efectuó en el complejo policial Aramburú, en Surquillo, donde se detuvo al coronel PNP Mervin Sánchez; mientras que, en un inmueble de Chaclacayo, el fiscal adjunto provincial Aníbal Muñoz lideró la detención del alférez Junior Mauricio.

Asimismo, los fiscales adjuntos Rosanna Vallejos, Liliana Jacinto, Wendy Lozano, Marilyn Samaniego y Alan Quispe intervinieron en la Depincri de San Martín de Porres, donde se detuvo a los suboficiales Henry Ordoñez, Williams García, Marcelo Benavides y Gerson León. Allí, se allanó sus casilleros, escritorios y camarotes, con el fin de hallar evidencia relevante para la investigación.

Finalmente, se registró los dos vehículos que habrían sido utilizados en la intervención irregular del denunciante y se incautó celulares, memorias USB, laptops, droga, entre otras especies necesarias, que serán clave para la investigación fiscal.