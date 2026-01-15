Yenifer Paredes pide al PJ que ordene el cierre de la investigación fiscal que afronta por el caso Anguía

Similar recurso presentaron, a través de sus respectivos abogados, el exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina, y Kenny Torres.

Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo, solicitó al Poder Judicial que ordene el cierre de la investigación preparatoria que afronta en la Fiscalía junto a su hermana Lidia Paredes, esposa del exmandatario y otros por el denominado caso Anguía.



A través de su defensa legal, Yenifer Paredes presentó una solicitud de control de plazo con el que busca que se ordene al Ministerio Público que dé por concluida la etapa de investigación preparatoria relacionada a este caso.



Similar recurso presentaron, a través de sus respectivos abogados, el exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina, y Kenny Torres para demandar que se emita una disposición de conclusión de esta investigación preparatoria en la que ambos se encuentran comprendidos.



Ante ello, la juez Lorena Sandoval programó para el miércoles 28 de enero a las 11:00 a. m. una audiencia virtual para evaluar estos recursos con la participación de las partes procesales involucradas, a fin de emitir una decisión respecto a dicho requerimiento de conclusión de investigación preparatoria en los próximos días.



El Ministerio Público atribuye a Yenifer Paredes y a sus hermanos Lilia Paredes, Walter Paredes y David Paredes, así como al exalcalde de Anguía, José Medina, y otros, ser parte de una presunta organización criminal dedicada a licitaciones públicas fraudulentas que habría tenido como campo de acción los departamentos de Lima, Cajamarca y Amazonas, donde se favoreció a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero, pese a no contar con los requerimientos exigidos por la ley.