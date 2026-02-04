“Entre noviembre y diciembre, el papa desea de corazón visitar el Perú”, anunció presidente de la Conferencia Episcopal

Los 46 obispos peruanos viajaron este mes de enero al Vaticano, en Roma (Italia), en el marco de la visita ad limina para reunirse con León XIV. | Fuente: EFE

Este miércoles, la Conferencia Episcopal Peruana brindó una conferencia de prensa presidida por su presidente, el monseñor Carlos García Camader. En diálogo con los medios, el religioso dio cuenta sobre la eventual llegada del papa León XIV al Perú. Al respecto, indicó que entre noviembre y diciembre al 80 % el pontífice podría visitar el país.

“Cuando mencionamos y le invitamos reiteradamente, él también nos dijo algo muy importante: ‘cuánto quisiera ya estar en el Perú’, porque ama el Perú. Está ansioso, sonreía en su rostro cuando le hablamos del tema y nos dijo claramente que es muy probable que, en el mes de noviembre, máximo la primera semana de diciembre. Pero ahí está la fecha, al 80 %. ¿Saben por qué le digo al 80%? Porque es toda una estructura que se mueve. Hay un dicasterio que prepara la visita, tiene que pasar por ese dicasterio, responder a los países”, señaló.

“[…] Ya está hecha la invitación de parte de la Presidencia y de parte de la Conferencia, falta que los encargados lo presenten y lo organicen. De corazón, el papa me dijo al 80 %. […] Entre noviembre y diciembre, el papa de corazón desea visitar el Perú”, acotó.

Como se recuerda, los 46 obispos peruanos viajaron este mes de enero al Vaticano, en Roma (Italia), en el marco de la visita ad limina. Durante su estadía en la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Peruana donó un mosaico dedicado a la Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima, que fueron instalados en los Jardines Vaticanos en una ceremonia presidida por León XIV.

Asimismo, el pasado 30 de enero, desde Roma, el monseñor García Camader había adelantado en La Rotativa del Aire de RPP que veía “muy difícil” que el pontífice visite el Perú durante el “primer periodo” del 2026, debido a las elecciones generales. Sin embargo, precisó que este año -al 80 %- se podía anunciar la llegada del santo padre a nuestro país.

“Este primer periodo será un poco difícil. Él [León XIV] lo quiere de todo corazón [venir al Perú], pero en este periodo estamos preocupados por las elecciones. Entonces creo que no sería oportuno robar este tiempo a las elecciones, al discernimiento y a la elección de una persona buena, correcta, que ame al Perú, que quiera hacer el bien común, que trabaje por el Perú para el desarrollo y sacarlo adelante. Pero, terminando las elecciones, es muy probable que el papa venga y que no pasará de este año. Quiere decir que este año 2026, al 80 % se puede anunciar que el papa estará en el Perú”, indicó.

León XIV sorprendió a obispos peruanos en almuerzo

Durante su estancia en Roma, los obispos peruanos recibieron la visita sorpresa del sumo pontífice durante un almuerzo. En diálogo con RPP, el monseñor Salvador Piñeiro relató que el papa le regaló a cada uno un rosario.

“Vino a la hora del almuerzo. Yo estaba atrás y me llamó, me puso en su mesa, al frente de él. Como había sido mi cumpleaños, también mandaron una torta. Muy familiar, muy bonito todo. […] Con qué cariño a cada obispo nos ha regalado un pectoral, un rosario. Ha estado con nosotros dos horas y media, escuchando nuestros programas, nuestras ilusiones, dándonos su bendición, su entusiasmo”, indicó.

Como se recuerda, el pontífice fue misionero durante más de 20 años en el país y, posteriormente, fue nombrado obispo de la diócesis de Chiclayo, cargo que ocupó hasta el 2023, año en el que fue convocado a Roma por su antecesor Francisco para convertirse en Prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.