Consejo de la Prensa Peruana relanza PerúCheck para cubrir las elecciones presidenciales

El medio de comunicación de verificación electoral PerúCheck, iniciativa del Consejo de la Prensa Peruana, se relanzará este lunes 19 de enero con el objetivo de fiscalizar el discurso político de los candidatos presidenciales y determinar la veracidad de sus declaraciones y planes de gobierno, con miras a las Elecciones Generales del 2026.

En ese sentido, la propuesta busca que la ciudadanía acceda a información verificada y confiable en un contexto marcado por el incremento de la desinformación y el uso de inteligencia artificial, factores que dificultan el discernimiento entre contenidos reales y falsos.

PerúCheck cuenta con experiencia previa en la cobertura electoral cuando cubrió las elecciones presidenciales de 2021 y las elecciones regionales de 2022, en el que tuvo un alcance de aproximadamente un millón de peruanos.

El proyecto está conformado por los medios asociados al Consejo de la Prensa Peruana y por medios aliados de diversas regiones del país.

PerúCheck producirá contenido periodístico de alta calidad y rigurosidad, tanto en formato escrito como audiovisual, que será difundido a través de más de 15 medios de comunicación televisivos, radiales, impresos y digitales.

Además, a partir de febrero, se emitirá un programa semanal de streaming con verificaciones destacadas, el cual será transmitido por los medios aliados.

Equipo y financiamiento

El equipo de PerúCheck está integrado por ocho profesionales. La dirección está a cargo del periodista Rodrigo Salazar Zimmermann, quien también se desempeña como director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Mientras que la edición general recaerá en Stefanie Medina Reyes, periodista especializada en televisión.

La redacción estará conformada por cinco verificadores ubicados en Cajamarca, Cusco y Lima, además de un community manager.

Todos los integrantes cuentan con experiencia previa en periodismo de verificación y han recibido capacitaciones especializadas durante los últimos dos meses.

PerúCheck operará desde el 19 de enero hasta el 29 de julio de 2026, gracias al financiamiento otorgado por las organizaciones IDEA Internacional y el Instituto Bicentenario.

“Este tercer relanzamiento de PerúCheck viene en un momento en el cual la desinformación puede definitivamente alterar los resultados de una elección. Nuestro compromiso es que el ciudadano pueda emitir un voto limpio, desprovisto de medias verdades, falsedades y manipulaciones de la inteligencia artificial, siempre bajo estrictos criterios periodísticos y éticos", señaló Rodrigo Salazar.