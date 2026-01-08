CPP alerta que, "fuera de las dictaduras, Perú es el país que más ha empeorado en libertad de expresión en América Latina"

El director del CPP remarcó que el balance del último año ha dejado un saldo trágico: cuatro periodistas han sido asesinados, dos de ellos solo en el mes de diciembre | Fuente: RPP

Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), lanzó una dura advertencia sobre el deterioro de las garantías para el ejercicio periodístico en el país, comparando la actual escalada de violencia con la crisis que vivió México años atrás.

Al respecto, Salazar Zimmermann señaló que, excluyendo a los regímenes dictatoriales de la región, nuestro país es el que ha sufrido el mayor impacto.

"Perú es el país que más afectado ha sido en términos de asesinatos, en crecimiento, en empeoramiento de la situación de la libertad de expresión. Y la verdad es que lamentablemente nada nos asegura que este año vaya a ser mejor”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Crímenes y corrupción regional

El director del CPP remarcó que el balance del último año ha dejado un saldo trágico: cuatro periodistas han sido asesinados, dos de ellos solo en el mes de diciembre, casos que corresponden a Fernando Núñez en Ucayali y Mitzar Castillejos en La Libertad.

"Ambos periodistas, en medios locales, investigaban presuntos asuntos de corrupción en sus regiones y fueron asesinados en circunstancias muy parecidas: una moto, dos sicarios (...) previsiblemente, por estar investigando concesiones, contratos y demás", explicó.

Para el especialista, esta tendencia "refleja un poco también la situación que vivía México hace unos años, donde mataban a un periodista cada mes en promedio".

Ataques desde el Estado y riesgo electoral

La violencia no solo proviene del crimen organizado. Salazar citó el informe de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), que reportó 458 ataques contra hombres de prensa, una cifra que supera el promedio de un ataque diario. El dato más alarmante es el origen de estas agresiones: "el 70% provenía de fuerzas del Estado".

De cara al proceso electoral de 2026, el CPP advierte un escenario que puede ser complicado, tal como ocurrió en 2021.

"En el año 2021 hubo violencia contra periodistas. Fueron atacados algunos a palos, a pedradas, insultados", aseveró.

Venezuela: "Es imposible que tengamos una democracia plena en pocos días"

En el plano internacional, Salazar se refirió a la situación en Venezuela tras la reciente caída de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez. El CPP, a través de la Sociedad Interamericana de Prensa, recibió información sobre la detención de más de 10 periodistas en la última semana.

"Es imposible que la situación se revierta y tengamos una democracia plena en Venezuela (en pocos días)", sostuvo.

Salazar se mostró escéptico sobre una mejora inmediata de la libertad de expresión bajo el mando de Rodríguez, a quien calificó como una vicepresidenta producto de una "elección fraudulenta".

Además, cuestionó el rol de Estados Unidos en este aspecto: "No sabemos siquiera si Estados Unidos, porque el presidente (Donald Trump) tampoco es muy aficionado a la libertad de prensa, quiera realmente un periodismo libre allí".