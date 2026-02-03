Dictan prisión preventiva contra joven acusado de arrojar a un universitario desde un puente peatonal en Los Olivos

Se trata de Luis Cuba, de 29 años, un joven señalado de arrojar a un estudiante universitario durante una discusión en un puente peatonal.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Luis Cuba (29), el joven acusado de lanzar a un universitario, identificado como Rubén Sánchez, desde el puente peatonal Santa Luisa, en el distrito limeño de Los Olivos, a inicios de mayo de 2025.

En la audiencia de prisión preventiva, la fiscal Julhy León Paetán sustentó que los amigos de la víctima y los acompañantes del investigado habrían discutido dentro de una discoteca mientras consumían bebidas alcohólicas.

La fiscal detalló que la víctima y sus amistades se retiraron del lugar, para luego subir por el puente Santa Luisa, donde se enfrentaron verbal y físicamente con el grupo de Luis Cuba.

Investigación

En un video que se difundió en redes sociales, se vio el momento en que el estudiante es rodeado por un grupo de tres personas, quienes, entre el forcejeo, lo levantan y arrojan desde los primeros escalones del puente peatonal que cruza la Panamericana Norte.

Inmediatamente, los acompañantes del agraviado fueron a auxiliarlo, mientras los presuntos agresores escapaban. El joven resultó con heridas en el rostro tras la caída.

La Fiscalía señala a Luis Cuba como la persona que arrojó a Rubén Sánchez desde una altura de al menos seis metros.

“En esas circunstancias, tres investigados habrían arrinconado al universitario agraviado, siendo Luis C. quien lanzó a la víctima del puente peatonal contra el piso, pese a percatarse del visible estado de ebriedad de la víctima”, se lee en un comunicado del Ministerio Público.

La investigación fiscal permitió identificar a los imputados y a la parte agraviada.

Además, la fiscal Julhy León consiguió reunir los suficientes elementos de convicción para solicitar y conseguir que dicten la prisión preventiva del imputado, quien fue detenido el último 28 de diciembre.

León sustentó como principales elementos de convicción la denuncia policial, la inspección técnico policial, el informe médico y la declaración del universitario víctima, la declaración de posibles testigos, el reconocimiento fotográfico de ficha Reniec de Luis Cuba, la visualización de los registros de las cámaras de seguridad, entre otros.