Abogado de Ollanta Humala cuestiona plazos judiciales tras presentar nueva solicitud para liberación del expresidente

El abogado del expresidente Ollanta Humala, Edison Huamán, indicó que se ha presentado un nuevo pedido de excarcelación del exmandatario, quien actualmente cumple una pena de 15 años de prisión en el penal Barbadillo por el financiamiento irregular de sus campañas de 2006 y 2011.

En diálogo con RPP, la defensa del exmandatario indicó que esta segunda solicitud se sustenta en la decisión del Tribunal Constitucional de dejar sin efecto los actos precedentes en la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en octubre pasado, así como el archivamiento de la investigación por lavado de activos en contra de Susana de la Puente.

En ese sentido, Huamán precisó que este nuevo pedido se presentó el pasado 15 de enero; sin embargo, cuestionó que la Segunda Sala Penal Superior haya programado para el 13 de marzo la audiencia donde se revisará este pedido.

"Nos llama la atención que ese pedido lo hemos presentado hace 15 días aproximadamente y recién para el 13 de marzo, o sea, prácticamente dos meses de nuestro pedido, recién se fije fecha para la audiencia. Entonces todo esto siempre es en perjuicio del expresidente Ollanta Humala Tasso, porque como ya dijo el TC y la Corte Suprema, aporte de campaña no es delito", refirió.

Asimismo, en relación con el proceso de apelación de la sentencia de 15 años, Huamán mencionó que tanto Ollanta Humala como Nadine Heredia, actualmente asilada en Brasil, han presentado pruebas "que acreditan su inocencia", entre ellas el testimonio del exministro brasileño de Hacienda, Antonio Palocci.

"La acusación parte de que el señor Marcelo Odebrecht dice: 'Yo realicé un aporte porque viene el señor Antonio Palocci y me dice que haga ese aporte'. Pero la Fiscalía nunca, en todos los años de investigación, llamó a declarar al señor Palocci. Entonces, nosotros estamos ofreciendo como testigo y también hemos presentado declaraciones del señor Palocci por escrito que niegan lo dicho por el señor Marcelo Odebrecht", afirmó.

Huamán indicó que la estrategia de defensa se centra en desacreditar la acusación inicial de Marcelo Odebrecht. Según el letrado, Odebrecht afirmó haber realizado el aporte por orden de Antonio Palocci; sin embargo, la defensa ha presentado testimonios y declaraciones escritas de Palocci en las que este niega conocer a Ollanta Humala o haber solicitado dinero para él.

"Hemos presentado declaraciones del señor Palocci por escrito que niegan el dicho del señor Marcelo Odebrecht. Además, hemos obtenido un fallo del Tribunal Supremo de Brasil que corrobora lo dicho por el señor Palocci", afirmó el abogado.

Según el letrado, en sus declaraciones Palocci también acredita no conocer al expresidente y niega haber solicitado aportes para su campaña, dicho que estaría corroborado ante el Tribunal Supremo de Brasil.

"Lo inmediato ahorita es justamente buscar la libertad del expresidente Ollanta Humala por estas dos vías diferentes, porque la Corte Suprema y el TC ya han dicho que aporte de campaña no es delito, entonces se presentó ese pedido para que justamente el expresidente tenga libertad y en libertad lleve la apelación de su juicio", comentó.

Denuncia contra magistrados

En paralelo, la defensa informó sobre la denuncia penal interpuesta por contra los tres jueces que dictaron la ejecución provisional de la pena tras el adelanto del fallo contra el expresidente.

Según el abogado, los jueces ordenaron el internamiento de Humala sin que existiera una sentencia escrita y notificada en ese momento.

Tras casi cuatro meses de calificación, la Fiscalía dispuso la semanada pasada iniciar una investigación contra los tres magistrados del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional que dictaron "arbitrariamente" el adelanto de fallo por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato.