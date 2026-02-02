Fiscalía inició investigación preliminar contra jueces que condenaron a Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos

La Fiscalía dispuso el inicio de diligencia preliminares de investigación por un plazo de 60 días contra estos magistrados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica.

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra los jueces Juana Caballero, Nayko Coronado y Max Bengoa, quienes integraron el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional que condenó a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia por el delito de lavado de activos por el caso de los aportes para financiar las campañas del exmandatario a la presidencia del país en los años 2006 y 2011.



La Séptima Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, Breña, Rímac – Jesús María dispuso el inicio de diligencia preliminares de investigación por un plazo de 60 días contra estos magistrados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica en agravio del Estado y del expresidente Ollanta Humala.



La instancia fiscal adoptó esta medida en atención a una denuncia presentada por la defensa legal de expresidente Ollanta Humala en la que cuestionó la actuación de estos jueces por haber ordenar la ejecución provisional de la sentencia contra el exmandatario, procediendo a su inmediata detención, pese a que existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que establece que los adelantos de fallos no se ejecutan, sino hasta la lectura íntegra de la sentencia.



La defensa legal del exjefe del Estado también precisó que, tras haber sido notificado con la sentencia del 29 de abril de 2025, se advirtieron modificaciones en el contenido de la resolución escrita de dicha condena en relación con la lectura realizada en la audiencia, entre otros hechos.



La instancia fiscal dispuso recibir la declaración del expresidente Ollanta Humala y del procurador publico del Poder Judicial, así como requerir información documentada para establecer las responsabilidades del caso.