Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Fiscalía inició investigación preliminar contra jueces que condenaron a Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos

Ollanta Humala, expresidente de la República.
Ollanta Humala, expresidente de la República. | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

La Fiscalía dispuso el inicio de diligencia preliminares de investigación por un plazo de 60 días contra estos magistrados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica.

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra los jueces Juana Caballero, Nayko Coronado y Max Bengoa, quienes integraron el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional que condenó a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia por el delito de lavado de activos por el caso de los aportes para financiar las campañas del exmandatario a la presidencia del país en los años 2006 y 2011.
 
La Séptima Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, Breña, Rímac – Jesús María dispuso el inicio de diligencia preliminares de investigación por un plazo de 60 días contra estos magistrados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica en agravio del Estado y del expresidente Ollanta Humala.
 
La instancia fiscal adoptó esta medida en atención a una denuncia presentada por la defensa legal de expresidente Ollanta Humala en la que cuestionó la actuación de estos jueces por haber ordenar la ejecución provisional de la sentencia contra el exmandatario, procediendo a su inmediata detención, pese a que existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que establece que los adelantos de fallos no se ejecutan, sino hasta la lectura íntegra de la sentencia.
 
La defensa legal del exjefe del Estado también precisó que, tras haber sido notificado con la sentencia del 29 de abril de 2025, se advirtieron modificaciones en el contenido de la resolución escrita de dicha condena en relación con la lectura realizada en la audiencia, entre otros hechos.
 
La instancia fiscal dispuso recibir la declaración del expresidente Ollanta Humala y del procurador publico del Poder Judicial, así como requerir información documentada para establecer las responsabilidades del caso.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Ollanta Humala Fiscalía Nadine Heredia Lavado de activos Poder Judicial

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA