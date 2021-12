Los escolares que retornen a la semipresencialidad o presencialidad deberán seguir cumpliendo con las normas de bioseguridad. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Ada Ramos

“Me gustaría conocer a mi profesora, mis compañeros. Quiero conocer mi colegio porque nunca he ido, yo no lo conozco”, pidió Gabriel, quien a sus 8 años todavía no ha ido a su colegio, en Piura. No lo conoce, pues cuando se preparaba para pisar las aulas por primera vez, en el 2020, la pandemia se lo impidió. Así las cosas, tuvo que estrenarse como escolar, tras una pantalla.

Como Gabriel, más de 7 millones de niños y adolescentes del Perú no van a las escuelas desde hace dos años y según la UNESCO, los que llevan educación semipresencial o presencial no son ni el 20%.

Para José Carlos Vera, especialista en temas de Educación, el porcentaje de colegios que ha retornado a clases en ambas modalidades es pequeño.

“Yo hubiese esperado terminar por lo menos con un 50% de las instituciones educativas habilitadas en semipresencialidad. Creo que es un número muy pequeño para el nivel de condiciones epidemiológicas que hemos tenido. Existen índices muy bajos de contagios y de muertes en este último tiempo. La vacunación ha avanzado de manera importante, la mayor parte de actividades económicas están ya abiertas”, señaló.

Durante la pandemia, el Perú ha tenido cinco ministros de Educación y eso, según Vera, ha hecho que no haya una política clara para afrontar el retorno. Nuestro país, al igual que Cuba y Bélice, es de los que menos ha avanzado con este proceso en Latinoamérica.

Varias escuelas ya están habilitadas para el desarrollo de clases semipresenciales. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Ada Ramos

Medidas sanitarias y mantenimiento de colegios

Hasta la quincena de diciembre, 17 455 instituciones educativas de las casi 100 mil que hay, dictan clases con algún tipo de presencialidad. El asesor del Despacho de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu), Hugo Reynaga, detalló las medidas sanitarias que en la actualidad cumplen estos centros educativos.

“Es fundamental garantizar las instituciones educativas. Estaba, en la norma inicial, en 2 metros (distanciamiento), ahora va a ser de 1.5 metros. Ya no se está incluyendo el uso obligatorio del protector facial, sino como una medida facultativa. Pero junto a ello, lo que es fundamental es la ventilación y el adecuado uso de la mascarilla", manifestó.

Aun así, regiones como Junín reportan cifras de colegios sin infraestructura adecuada, como servicios higiénicos, agua potable, mobiliario, incluso sin cercos ni puertas en las aulas. De los 916 centros educativos pendientes de adecuación, 180 corren el riesgo de colapso, refirió el director regional de Educación, Bladimir López Leiva.

“Son 916 instituciones educativas en las cuales, a pesar de que ha llegado presupuesto de mantenimiento, necesitan una mejor intervención, debido a que el acceso que ellos tienen es realmente dificultoso, en el sentido del traslado y de llegar a esa institución educativa”, comentó.

Una situación similar se reporta en la región Ayacucho, donde el director de la Institución Educativa N° 24219 Abraham Maúrtua, de la provincia de Parinacochas, Teófilo Usado, alertó las dificultades que tienen.

“Yo tengo déficit en el tema de infraestructura, fundamentalmente, en educación secundaria porque es de reciente creación, pero estamos adecuando todos los espacios necesarios. Esperamos que el gobierno nos dote de presupuesto y comprar los productos de bioseguridad: servicios higiénicos, el tema del agua... Esos son los problemas álgidos que hay que resolverlos lo más rápido posible para que en el mes de marzo no tengamos problemas", advirtió.

Según Hugo Reynaga, son cerca de 20 mil centros educativos que no recibieron ningún tipo de mantenimiento durante estos dos años y por eso, no podrán comenzar.

“Sí hay un grupo que está en condiciones de riesgo de colapso que se están identificando con las regiones. Va a haber un tratamiento especial y que todavía no se está recomendando su retorno y se está viendo también un plan con Pronied para ver cómo se va a atender a estas instituciones que tienen un tema de daño estructural de hace varios años”, indicó.

Durante la pandemia, los padres han dado apoyo a los escolares, quienes reciben clases por Internet. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Ada Ramos

Por otro lado, una región que ha avanzado mucho es Loreto, que ha logrado el retorno de 3 418 de las 5 414 instituciones educativas existentes y no tienen registro de contagios entre escolares.

El Minedu tiene como meta vacunar con las dos dosis al 100% de docentes y personal de instituciones educativas como directivos, administrativos y auxiliares, antes de cerrar el 2021. Estamos hablando de, según los números del ministerio, 1'000 697 personas que integran este grupo. Hasta la quincena de diciembre, ya se acercaban al 90% de cobertura con las dos dosis. Mientras que alrededor de casi 60 mil no había recibido una sola dosis. Inmunizar a todos será clave para el esperado retorno a las escuelas en el 2022.

En el colegio de Impitato Cascada en Chanchamayo (Junín). maestros y alumnos interactúan durante el desarrollo de las clases. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Ada Ramos

