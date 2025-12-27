Marina de Guerra descartó alerta de tsunami en la costa peruana tras sismo de 6.0 con epicentro en Chimbote

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el sismo de 6.0 con epicentro en Chimbote no genera una alerta de tsunami en el litoral peruano. Sin embargo, la institución señaló que se mantendrá en constante vigilancia tras el evento telúrico producido en el distrito costeño de Áncash.

A través de sus redes sociales, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el epicentro del movimiento telúrico estuvo ubicado a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia de Santa, en la región Áncash.

Asimismo, el IGP señaló que tuvo una profundidad de 52 kilómetros y se produjo alrededor de las 9:50 p.m. de este sábado 27 de diciembre.

Al cierre de este informe, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños personales ni materiales a causa del fuerte sismo.

#ÚltimoSismoNacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

27-12-25 21:51:48

Magnitud: 6.0 Mw

Referencia: 67 km al O de Chimbote, Santa - Áncash

Profundidad: 52.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/G9Nrvxx1YZ — Hidrografía Perú (@DHN_peru) December 28, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.