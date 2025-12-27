Últimas Noticias
Marina de Guerra descartó alerta de tsunami en la costa peruana tras sismo de 6.0 con epicentro en Chimbote

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el epicentro del movimiento telúrico estuvo ubicado a 67 kilómetros al oeste de Chimbote.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el epicentro del movimiento telúrico estuvo ubicado a 67 kilómetros al oeste de Chimbote. | Fuente: Andina / Referencial
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 6.0 se registró la noche de este sábado en Chimbote, en Áncash.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el sismo de 6.0 con epicentro en Chimbote no genera una alerta de tsunami en el litoral peruano. Sin embargo, la institución señaló que se mantendrá en constante vigilancia tras el evento telúrico producido en el distrito costeño de Áncash.

A través de sus redes sociales, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el epicentro del movimiento telúrico estuvo ubicado a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia de Santa, en la región Áncash.

Asimismo, el IGP señaló que tuvo una profundidad de 52 kilómetros y se produjo alrededor de las 9:50 p.m. de este sábado 27 de diciembre.

Al cierre de este informe, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños personales ni materiales a causa del fuerte sismo.

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.

Pisco: 18 años después del terremoto de 2007, ¿qué falta reconstruir?

El último sismo más destructivo que tuvo el Perú y que causó casi 600 muertos ocurrió hace 18 años, un 15 de agosto del 2007 que se sintió en gran parte del Perú. Edwin Herrera visitó la ciudad para ver cómo se ha reconstruido.
