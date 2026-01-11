Empresarios acusan a parlamentario andino Javier Arce de presunto cobro de dinero para gestionar obras públicas

Según un reportaje de Panorama, los empresarios -quienes aseguran haber actuado en representación de varios alcaldes- entregaron hasta 300 000 soles en efectivo con la promesa de que se impulsaran las obras públicas que solicitaban, proyectos que finalmente nunca se concretaron.

El parlamentario andino y exministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce Alvarado, es acusado por varios empresarios de solicitar adelantos de dinero -denominados “señas”- a cambio de gestionar presupuestos para proyectos de infraestructura en distintas regiones del país, los cuales finalmente nunca se concretaron.

Según un reportaje de Panorama, los empresarios -quienes aseguran haber actuado en representación de ocho alcaldes- entregaron hasta 300 000 soles en efectivo, con la promesa de que se impulsaran las obras públicas que requerían.

De acuerdo con los testimonios, Arce solicitaba adelantos de dinero para asegurar que proyectos de saneamiento, pistas y veredas fueran incluidos en el presupuesto estatal.

“Él promete sacar los proyectos de obras de gran envergadura, de montos grandes. Para que saque ese proyecto él pide una ‘seña’, un adelanto, 'que mañana yo le pongo la ley', como si él tuviera el poder de hacerlo, pero es mentira, es falso, nos ha mentido”, sostuvo Gabriela Tocas, una de las empresarias afectadas, quien afirmó haber entregado 60 000 soles por supuestas gestiones vinculadas a tres municipalidades.

Los denunciantes señalaron, además, que el dinero era entregado en efectivo, tanto en el despacho del parlamentario o en encuentros fuera de este.

Incluso relataron que en una ocasión se habría entregado la suma de 45 000 soles dentro de la camioneta de Arce, en la carretera Panamericana, a la altura del distrito limeño de Puente Piedra.

“En el sector público, el tema de las obras está bien peleadas y uno como empresario quiere al menos trabajar una obra y para eso se necesita financiamiento y es allí cuando él entraba a tallar indicando que él podía sacar este tipo de financiamiento para estas obras porque tenía el contacto”, manifestó otra de las denunciantes.

Los empresarios afectados han manifestado su intención de actuar como testigos protegidos y entregar al Ministerio Público sus celulares, registros de comunicaciones, retiros bancarios y grabaciones que probarían la ruta del dinero y la existencia de un intermediario vinculado al parlamentario.

Versiones contradictorias

A pesar de que un parlamentario andino carece de facultades legales para gestionar obras o presupuestos, los empresarios aseguran que Javier Arce se presentaba como un facilitador con influencias en diversos ministerios.

Por su parte, Arce ha negado las acusaciones, sosteniendo que sus reuniones con alcaldes tenían únicamente como fin tratar “temas de patrimonios culturales”.

“Nosotros no somos quienes para aumentar presupuestos ni colocar obras, ni para por el estilo”, manifestó el parlamentario en diálogo con el dominical.

No obstante, esta versión contradice sus propias publicaciones en redes sociales, en las que -según el reportaje- asegura brindar apoyo a alcaldes para sacar adelante la ejecución de obras públicas.