ENFEN pasa su sistema de alerta a "vigilancia" ante indicios de un posible Fenómeno El Niño Costero "débil" desde abril

El ingeniero Luis Vásquez, vocero del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen), advirtió sobre la modificación del estado del Sistema de Alerta de El Niño Costero de "no activo" a "vigilancia" ante la probabilidad de que inicie un evento cálido en la costa peruana a partir de abril.

En el comunicado del ENFEN N.° 01-2026, se señala que, a partir de dicho mes, estas condiciones se mantendrían al menos hasta octubre de 2026.

Según explicó el ingeniero Luis Vásquez, vocero del ENFEN, este cambio de estado se debe a los indicios arrojados en pronósticos nacionales e internacionales que indican un "evento cálido débil" desde abril, que podría escalar a un fenómeno de El Niño "de magnitud débil".

En meses donde la temperatura es más baja, explicó que el fenómeno podría tomar características moderadas o fuertes, pese a que en la actualidad permanece en un rango menor.

La llegada de este fenómeno tendría consecuencias directas en las condiciones de las ciudades de la costa peruana. Así, se prevé un otoño ligeramente cálido, con temperaturas ambientales por encima de lo normal debido al calentamiento del mar, aunque una presencia de humedad mayor a la habitual.

Ligero aumento de lluvias

Aunque el ciclo hidrológico de lluvias en el norte suele declinar en abril, el calentamiento del mar generaría un ligero incremento de estas precipitaciones en la costa norte.

Así, de acuerdo con el reporte, dentro del primer trimestre de 2026, se esperan lluvias dentro de los rangos normales en la costa norte y en la vertiente occidental andina norte; no obstante, durante marzo se prevé condiciones de normales a superiores en la costa norte.

Este ciclo también tendría un impacto en la pesquería, precisamente, con la disponibilidad de la anchoveta. No obstante, el especialista recordó que la variabilidad térmica permitiría la aparición de otras especies hidrobiológicas asociadas a aguas más cálidas.

El vocero del ENFEN subrayó que la difusión de esta alerta tiene como objetivo que las autoridades y los sectores productivos adopten las medidas preventivas necesarias para minimizar riesgos, a pesar de la magnitud débil que se proyecta actualmente.