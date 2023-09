¿Por qué el Gobierno ha utilizado poco presupuesto en obras para prepararse ante el Fenómeno El Niño?

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) anunció que existe un 82% de probabilidades de tener un Niño de magnitud fuerte a moderada para el verano del 2024. Ante esto, se prendieron las alertas sobre la baja ejecución del presupuesto asignado a nivel nacional para atender y prevenir esta emergencia que tiene un avance de menos del 10% en los tres niveles de gobierno.

"Para hacer un comparativo, el Fenómeno El Niño del 2017 también fue catalogado como moderado", recordó Patricio Valderrama, experto en Fenómenos Naturales, en el segmento Observatorio del Clima de RPP Noticias. "La palabra 'moderado' no siempre significa buenas noticias. También se esperan lluvias importantes que pueden ser asociadas a desbordes de ríos, colapso de alcantarillados y todos los problemas que ya hemos vivido en el 2017, y que lamentablemente no nos hemos preparado para esto", afirmó.

Actualidad Gobierno nacional solo ha ejecutado el 6.3% de los más de 3 mil millones que tiene asignado para el Fenómeno El Niño.

Gobierno Nacional registra un avance de 6.6%

De acuerdo con cifras del portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía (MEF) revisadas por RPP Data al cierre de este informe, el Gobierno Nacional ha ejecutado solo el 6.6% de los más de 3 mil millones de soles que se ha asignado para obras de prevención para este evento climático. Si bien, las cifras varían cada día, hasta la fecha, los ministerios que más han avanzado son el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables (43.2%), el Ministerio de Educación (49.8%) y el Ministerio de la Producción (78%). Los demás no llegan ni al 7% de ejecución, mientras que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Riego y el de Desarrollo Agrario y Riego no llegan ni al 2%.

Ante este panorama, la Contraloría General de la República advirtió sobre las graves consecuencias que podría ocasionar esta lentitud en el uso del presupuesto, como pérdida de vidas humanas e impacto económico. La respuesta del Gobierno fue que sí se están realizando obras, independientemente de si aparecen o no en el sistema.

Esta fue la respuesta del premier Alberto Otárola ante el Congreso de la República: "Es la primera vez en la historia que un Gobierno le ha dedicado tanto dinero, esfuerzo, materiales y adquisiciones a la prevención de un fenómeno natural. No es correcto ver el devengado [el porcentaje de ejecución] en este momento, porque algunas obras que ya se están haciendo se van a pagar después de realizadas".

No obstante, RPP Data consultó con expertos e integrantes de los propios Gobiernos Regionales que aseguran que este pago no debería demorar en realizarse más de 20 o 30 días y debería basarse en los presupuestos que ya están certificados en la página del MEF. "El gobierno debería dar los detalles de los proyectos y bajo qué modalidad se han hecho", sostiene Limberg Chero, especialista en gestión pública. "No creo que todos [los proyectos] se puedan adelantar -agrega-. Es bien difícil que si aún no tenemos emergencia, la maquinaria ya haya llegado a una entidad pública del gobierno nacional (...). Es difícil también que una empresa acepte trabajar más de un mes sin pago, porque debe costear las planillas y gastos de esa ejecución".

Actualidad El Gobierno afirma que está realizando obras que se pagarán despúes; sin embargo, especialista en gestión pública indica que esta modalidad no se podría dar con todos los proyectos.

Gobiernos Regionales solo alcanzan el 3.8% de ejecución

Piura es la región a la que más dinero se le ha destinado para prevenir el Fenómeno El Niño, con 107 millones de soles. De este monto, la mayor parte fue asignada mediante un Decreto Supremo promulgado únicamente para esta región en agosto; sin embargo, hasta la publicación de este informe, solo ha utilizado el 2.3%, es decir 2 millones de soles.

El gerente general del Gobierno Regional de Piura, Jorge Cabellos, indicó a RPP Data que sí se están preparando para el Fenómeno El Niño, con la ejecución de 14 actividades del Proyecto Especial Chira y Piura, que incluye la construcción de defensas ribereñas en el Río Chira y Río Piura, así como la protección de centros de salud y la adquisición de 23 maquinarias para afrontar la emergencia.

"Lo que sucede es que son actividades de emergencia (...), se adjudican directamente y después se certifican. Ese es el problema. El gobierno nacional nos ha transferido un total de 97 millones [recientemente] y como Gobierno Regional estamos ejecutando 300 millones de soles a través de movilizaciones presupuestales (...) A fines de noviembre debe estar todo devengado", refirió.

A Tumbes se le ha asignado 35 millones de soles, de los cuales solo ha utilizado 760 mil, es decir, el 2.1% de este presupuesto. Mientras que Lambayeque, con 38 millones de soles, ha usado casi 2 millones, lo que equivale al 4.4%. La Libertad es el gobierno regional del norte que menos ha ejecutado con solo 1.2% de los 21 millones que tiene adjudicado.

Por su parte, los gobiernos que no han ejecutado absolutamente nada, según cifras del MEF, son Ica, Moquegua, Tacna y Puno. Lima ha utilizado el 0.1% de los 89 millones de soles que tiene asignado, mientras que Cajamarca ejecutó el 0.6% de los 13 millones de soles reportados.

¿Trabas burocráticas?

"En campaña hay un conjunto de ofrecimientos que se le hace a la población y cuando empieza la gestión, el gobernador elegido se encuentra con una barrera normativa, burocrática, un sistema que entorpece la gestión. Entonces la población dice que las autoridades no trabajan, pero elaborar un expediente técnico no lo haces en uno o dos meses", declaró a RPP Data Rohel Sánchez, gobernador regional de Arequipa y Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANRG).

En esa línea, señaló que se debe trabajar en un "destrabe normativo" en el país y en mejorar el sistema remunerativo. "El Ejecutivo ha resuelto su problema de personal técnico profesional, el Legislativo también y han dejado al abandono a los gobiernos regionales y locales", señaló.

Rohel Sánchez, presidente de la ANGR, señala que los gobernadores regionales se encontraron con obras paralizadas al iniciar su gestión. | Fuente: RPP

Lo que sucede también es que muchos funcionarios tienen "temor de firmar", advirtió Chero. "Hay miedo de pertenecer a un comité de selección de una obra o una compra por todas las observaciones que realiza la Contraloría General de la República o la Fiscalía de la Nación y que a veces no tienen el debido sustento técnico", comentó el especialista en gestión pública.

El experto propuso que se afine el tema de la vigilancia financiera por parte de la Contraloría y que sean expertos los que revisen los contratos, pues "la falta de experiencia hace que haya observaciones que luego son subsanadas y solo retrasan la ejecución".

Además, hizo hincapié en la necesidad de contratar maquinarias desde ya, pues los procesos de licitación podrían demorar hasta marzo o abril del próximo año, fecha en la que el periodo más álgido del Fenómeno El Niño ya habría acabado, según el ENFEN.