Fiscalía recupera barra de oro valorizada en más de 400 mil dólares procedente de la minería ilegal

Según la investigación, el representante de la empresa minera productora no acreditó de forma fehaciente el origen legal del material aurífero -de más de 6 kilos- que refirió haber producido.

La Cuarta Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima logró que se declare fundada la demanda de extinción de dominio de una barra de oro doré de 6.92 kilogramos, valorizada en USD 404 117.03, procedente del delito de minería ilegal.

El bien pasará a propiedad del Estado como parte del proceso de extinción de dominio para bienes vinculados a actividades criminales.

Según la investigación, a cargo de la fiscal provincial Milagros Erika Pereda Valderrama, el representante de la empresa minera productora no acreditó de forma fehaciente el origen legal del material aurífero que refirió haber producido.

La empresa solo pretendió sustentar su producción de manera genérica, sin contar con el respaldo probatorio que permita advertir el desarrollo de cada proceso de producción del mineral aurífero.

En tal sentido, se solicitó y logró la extinción de la propiedad del oro para su recuperación a favor del Estado, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1373, Ley de Extinción de Dominio.