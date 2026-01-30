Indeci alertó que 812 distritos de la costa norte y sierra están en riesgo por precipitaciones

Áncash es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, según el organismo público.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) alertó que existen 812 distritos de la costa norte y sierra en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa.



Este escenario de riesgo fue elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ante el aviso meteorológico N.º 029 del Senamhi, en el que anuncia la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad del 30 de enero al 1 de febrero.



Según el documento, Áncash es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 75, seguido de Cajamarca (67), Ayacucho (61), Huancavelica (47), La Libertad (43), Huánuco (31), Apurímac (24), Arequipa (22), Puno (16), Cusco (16), Junín (15), Pasco (12), Lima (11) y Moquegua (1); en tanto, 371 jurisdicciones de estas mismas regiones, además de Tacna, se encuentran en riesgo alto.



Recomendaciones

Ante esta situación, el Indeci exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.



Del mismo modo, recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.



El Indeci añadió que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.