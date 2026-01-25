Cusco: suspenden trenes a Machu Picchu por huaico en la ruta Hidroeléctrica

La Municipalidad de Machupicchu dispuso la prohibición del ingreso a la ciudadela inca por el denominado acceso amazónico.

Ferrocarril Transandino S.A., concesionario de las rutas ferroviarias del sur del país, informó la suspensión de las operaciones en la ruta Machu Picchu–Hidroeléctrica, en la región Cusco, debido al estado de la vía férrea, tras el reporte de un huaico registrado en el kilómetro 114 de este tramo.

Como consecuencia de esta situación, la empresa PeruRail anunció también la suspensión de sus servicios ferroviarios hacia Machu Picchu, como medida preventiva para garantizar la seguridad de los pasajeros y del personal operativo.



Asimismo, la Municipalidad de Machupicchu dispuso esta mañana la prohibición del ingreso a la ciudadela por el denominado acceso amazónico, que comprende el viaje terrestre por la provincia de La Convención, el distrito de Santa Teresa y la central Hidroeléctrica.



Finalmente, el Senamhi y el Indeci mantienen vigente una alerta roja por el incremento del caudal del río Vilcanota en zonas pobladas cercanas a sus riberas, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a la información oficial.