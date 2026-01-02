El 2025 fue "el año más letal para el periodismo" en el Perú, con 458 ataques, advierte un informe de la ANP

El informe de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) alerta sobre un escenario de violencia, intimidación y restricciones al derecho a informar.

Un informe anual de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) reveló que el 2025 fue "el año más letal para el ejercicio del periodismo" en Perú, donde se produjeron 458 ataques contra reporteros y medios de comunicación, entre ellos cuatro asesinatos.



"Cuatro periodistas asesinados. 458 ataques a la prensa. Lo intentan todo y por todos los medios. El objetivo es uno: callarnos. Silenciar las voces críticas. Amordazar a quienes investigan. O por las leyes o por las balas", indicó la presidenta de la ANP, Zuliana Lainez, en el reporte.



Tipos de ataques

Los datos muestran que las amenazas y actos de hostigamiento (127) y las agresiones físicas y verbales (114 casos) concentraron la mayor parte de los ataques. A ello se suma el discurso estigmatizante (79), trabas a la cobertura periodística (50), intimidación judicial (46), amenaza legislativa (13), trabas al acceso a la información (12), afectación laboral (4), ciberataque (2), detención (3), presiones y sanciones administrativas (4) y asesinatos (4).



Lainez sostuvo que los crímenes contra los periodistas Gastón Medina (Ica), Raúl Célis (Iquitos), Fernando Nuñez (Pacasmayo) y Mitzar Castillejos (Aguaytía) "colocan a Perú solo por detrás de México en violencia letal contra los periodistas". "Nuestro país hoy entraña mayor riesgo que Ecuador, Colombia, Haití o países centroamericanos, con todo lo que ello significa", advirtió.



La ANP señaló que estos asesinatos ocurrieron en un "contexto de impunidad estructural", en el que las investigaciones no avanzan con la celeridad ni la diligencia necesarias.



Agentes agresores

El informe también dio cuenta sobre los agentes agresores: los funcionarios encabezaron la lista con 217 ataques, seguidos por agentes de seguridad (entre policías, militares, guardias municipales y vigilantes) con 121.



"En conjunto, estos actores estatales concentran más del 70 % de las agresiones registradas, un dato que enciende las alertas sobre el rol del Estado no solo como garante, sino como protagonista de las vulneraciones a la libertad de prensa", enfatizó la ANP.



Asimismo, se registraron ataques perpetrados por civiles (71) y sujetos no identificados (45), así como casos atribuibles a empleadores (4), "reflejando la precariedad laboral y la falta de protección interna en algunos espacios de trabajo".



En lo que concierne a medios afectados, 219 fueron de prensa digital, 108 de prensa televisiva, 66 de prensa escrita y 65 de prensa radial, mientras que por género y medio los afectados fueron 231 hombres, 134 medios de comunicación y 93 mujeres.



"El balance de 2025 deja una conclusión clara: los ataques a la prensa no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático que busca silenciar voces críticas, inhibir la investigación periodística y restringir el debate público. En un contexto de creciente polarización y debilidad institucional, el deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo tiene un impacto directo en la calidad democrática del país", añadió la Asociación Nacional de Periodistas del Perú en un comunicado.