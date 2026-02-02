Jackeline Salazar señala que no puede hacer una vida normal tras ser secuestrada por El Monstruo en 2024: "Tengo temor de salir"

César Nakazaki, abogado de Salazar, denunció que la protección estatal que recibió inicialmente tras su rescate se fue perdiendo con el tiempo.

Jackeline Salazar, la empresaria que permaneció en cautiverio en mayo de 2024 tras ser secuestrada en la Panamericana Norte por orden de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', reveló que, a casi dos años del suceso, las secuelas del trauma le impiden recuperar su tranquilidad.

"Definitivamente ha sido un gran cambio. Ahora no puedo hacer mi vida normal, tranquila. Definitivamente, hay temor de salir en algunos casos (...) sin saber qué pueda pasar después o estar muy a la expectativa de todo", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

La empresaria reconoció que ver las imágenes de su secuestrador enmarrocado y trasladado a la Base Naval del Callao le generó sentimientos encontrados: revivieron emociones dolorosas que venía trabajando con ayuda psicológica, pero también sintió alivio al saber que "por fin se iba a poder hacer justicia".

Exige seguridad al Estado

Ante el inicio de los procesos judiciales que requerirán su testimonio presencial, Salazar hizo un llamado urgente a las autoridades.

"Necesito más apoyo, reforzar la seguridad, porque aún tengo que dar declaraciones", solicitó directamente a la Policía y al Ministerio del Interior.

Su abogado, César Nakazaki Seminario, denunció que la protección estatal que recibió inicialmente tras su rescate se fue perdiendo con el tiempo.

"Actualmente no cuenta con ningún tipo de protección, más allá de la que ella por su cuenta se tiene que procurar", advirtió el letrado.

Nakazaki anunció que hoy presentarán formalmente los pedidos de resguardo ante la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía. Asimismo, cuestionó que el alto mando policial no haya priorizado la seguridad de la víctima principal.

"Si es el caso que más interés le genera a la policía (...) la protección a la víctima es un tema que debería preocuparle", enfatizó.

Base Naval del Callao "es el mejor lugar" para que permanezca El Monstruo

Consultada sobre el lugar de reclusión para 'El Monstruo', Salazar consideró que la Base Naval del Callao es "el mejor lugar" para garantizar la seguridad.

En tanto, su defensa legal respaldó esta postura y advirtió sobre los riesgos del penal de Challapalca. Nakazaki explicó que, en el anexo de dicho penal, los internos de alta peligrosidad aún logran comunicarse, e incluso "han mandado a matar personas" desde allí.

"La Base Naval es régimen cerrado. Son 23 horas de encierro (...) Dudo mucho que un marino tenga mucho que compartir con Erick Moreno", argumentó.

"Para mí no son familia"

Finalmente, la empresaria se refirió con dureza al hecho de que la pareja de su tía paterna y el hijo de este se encuentren involucrados en su secuestro: "Definitivamente fue un shock (...) Para mí ellos no son familia".

Salazar reveló que, tras descubrir que personas de su entorno familiar lejano participaron en el delito, su círculo se ha vuelto "mucho más cerrado". Pese a haber considerado irse del país, decidió quedarse alentada por su padre para "dar lucha" y buscar justicia para ella y otras víctimas.