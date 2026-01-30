Erick Moreno, alias ‘El monstruo’, será investigado por secuestro y otros delitos tras su extradición a Perú, señaló fiscal

Yovanna Sánchez Loayza, fiscal adjunta provincial de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, señaló que la extradición desde Paraguay de Erick Moreno Hernández, alias ‘El monstruo’, no se limita a un solo delito, sino a diversos hechos criminales vinculados a la organización delictiva que lideraría, conocida como ‘Los injertos del cono norte’.

Entre los casos más relevantes se encuentra el secuestro de una empresaria en Lima norte, ocurrido en el 2024, hecho que motivó el requerimiento de prisión preventiva de 36 meses contra ‘El monstruo’.

Al respecto, precisó que el principal objetivo de la extradición era que Moreno Hernández cumpla la medida restrictiva impuesta por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte.

“Debemos tener en cuenta que la investigación se está realizando por los hechos del secuestro de la empresaria. Esa investigación se está dando y el requerimiento de prisión preventiva se está ejecutando bajo esos parámetros”, sostuvo en el programa Las cosas como son, de RPP TV.

“Es por eso por lo que, como tenía una medida de coerción vigente, las autoridades paraguayas nos dan en cuatro meses la sentencia declarando a lugar la extradición requerida por la justicia peruana”, agregó.

En ese contexto, Sánchez Loayza indicó que 'El monstruo’ afronta actualmente una investigación por los presuntos delitos de organización criminal, secuestro y otros ilícitos.

Asimismo, sostuvo que los cargos podrían modificarse según avance el proceso.

“Los tipos penales podrían variar conforme la investigación se está llevando, porque estamos realizando una investigación preparatoria por los delitos de organización criminal, secuestro y otros que ha cometido la organización que él lidera”, concluyó.

Cabe recordar que, en diciembre de 2023, Moreno Hernández fue condenado a 32 años de prisión por la Octava Sala Superior Penal de Lima, por los delitos contra la libertad, en la modalidad de secuestro y hurto, y los delitos contra el patrimonio, en modalidad de homicidio y sicariato, además de microcomercialización de drogas.