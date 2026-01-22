JNJ no ratificó a Pablo Sánchez como fiscal supremo

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió por mayoría dicha medida. Según la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Sánchez Velarde "no ha satisfecho" los rubros necesarios para obtener su ratificación, como son la idoneidad e integridad.

La medida se tomó por mayoría. De acuerdo con el organismo, Sánchez Velarde “no ha satisfecho” los rubros necesarios para obtener su ratificación, como son la idoneidad e integridad, que incluyen la conducta del magistrado, la asistencia y puntualidad, antecedentes disciplinarios, calidad de sus decisiones, desarrollo profesional, entre otros.

En un comunicado, la JNJ indicó también que "Sánchez Velarde registra una suspensión de ciento veinte días, al acreditarse que el magistrado incurrió en la comisión de faltas disciplinarias muy graves".