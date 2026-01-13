Lambayeque: la historia de David Cornejo Chinguel, el exalcalde de Chiclayo que acaba de salir en libertad tras ser condenado por tráfico de influencias

Sin embargo David Cornejo aún tiene un proceso en curso por presuntamente recibir coimas y liderar una organización delictiva. | Fuente: RPP

¿Cómo va el proceso “Temerarios del Crimen?

Como se recuerda el exalcalde David Cornejo Chinguel fue detenido en el año 2018 por presuntamente liderar la red delictiva “Los Temerarios del Crimen”, acusación que lo llevó a estar bajo prisión preventiva por el plazo de tres años.

Sin embargo la Fiscalía que tenía a cargo este caso determinó que el proceso era demasiado complejo, por la cantidad de imputados y acusaciones, y desacumuló las imputaciones para varios de los investigados.

“En este proceso grande, por el cual se le capturó al exalcalde, aún la Fiscalía no ha presentado su acusación, no hay requerimiento fiscal. El nuevo fiscal que asumió encontrpo más de 200, 300 tomos, más de 100 imputados, más de 100 hechos, o sea un mega caso. Allí ha concluido la investigación preparatoria y está dentro de los plazos legales para pronunciarse. Vamos a esperar”, precisó.

¿David Cornejo tiene otro proceso desacumulado por presunta coima?

Pero ese no es el único caso, también el exalcalde tiene otro proceso desacumulado por haber presuntamente recibido coimas a través de un tercero para una obra de rehabilitación en Santa Ángela.

Este caso está en fase de control de acusación y aquí el Ministerio Público está pidiendo la pena de cinco años de cárcel.

“El proceso sí está avanzado. No sabemos si volverán a condenarlo, pero la defensa técnica esta preparada para rebatir todas las acusaciones”, indicó

