Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Lambayeque: la historia de David Cornejo Chinguel, el exalcalde de Chiclayo que acaba de salir en libertad tras ser condenado por tráfico de influencias

En noviembre del 2018 fue capturado el exalcalde de Chiclayo, por presuntamente liderar la organización delictiva
En noviembre del 2018 fue capturado el exalcalde de Chiclayo, por presuntamente liderar la organización delictiva "Los temerarios del Crimen". | Fuente: RPP
Henry Edgardo Urpeque Neciosup

por Henry Edgardo Urpeque Neciosup

·

Exalcalde de Chiclayo David Cornejo obtuvo su libertad al cumplir su primera sentencia, pero aún afronta dos procesos penales más, uno por corrupción y otro por presuntamente liderar una organización criminal.

El exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, recuperó su libertad el pasado lunes 12 de enero, en horas de la tarde, luego de cumplir la sentencia de tres años y siete meses de cárcel que le impuso el Poder Judicial por el delito de trafico de influencias, sin embargo aún afronta dos procesos judiciales más que están en proceso de investigación. Así lo informó su abogado, Alexander Villalobos.

En diálogo con la Rotativa del Aire de Chiclayo, el letrado detalló que la exautoridad municipal abandonó el penal de Chiclayo luego de obtener un beneficio que le permitió reducir su sentencia inicial de 4 años 8 meses de cárcel a 3 años y 7 meses, según lo dispuso el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Ya fuera del penal de Chiclayo, el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo, se tomó una foto junto a sus abogados y amigos.
Ya fuera del penal de Chiclayo, el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo, se tomó una foto junto a sus abogados y amigos. | Fuente: Difusión

"Él ha obtenido la excarcelación por redención, que la ha dictado el Inpe a través de una resolución directoral. Esto quiere decir que por el trabajo y estudios que realizó al interior del penal logró que se le baje la pena"

Alexander Villalobos, abogado del exalcalde, David Cornejo Chinguel.

“Él ha obtenido la excarcelación por redención, que la ha dictado el Inpe a través de una resolución directoral. Esto quiere decir que por el trabajo y estudios que realizó al interior del penal logró que se le baje la pena, es decir por dos días de trabajo se le computó un día de pena efectiva y así pudo reducir la pena que le impusieron”, explicó.

Villalobos agregó que el exalcalde, además de trabajar, también estudio en la cárcel la carrera de Derecho y cumplió con otros requisitos para acceder a los beneficios penitenciarios.

“No solamente trabajó en el penal, sino estudió la carrera de Derecho. Ha demostrado buena conducta, pagó su reparación civil, ha cumplido con los informes psicológicos y todas las evaluaciones que ha hecho el Inpe, desde que ingresó por ser condenado el 3 de mayo del 2022”, agregó.

Exalcalde recibió su primera sentencia por el delito de Tráfico de Influencias.
Exalcalde recibió su primera sentencia por el delito de Tráfico de Influencias. | Fuente: RPP

¿La condena fue por un proceso desacumulado?

El abogado explicó que esta condena que cumplió Cornejo Chinguel por el delito de tráfico de Influencias fue un proceso desacumulado que hizo la Fiscalía cuando detectó que el caso “Temerarios del Crimen” era demasiado complejo por la gran cantidad de imputados y acusaciones.

“Esta condena se desprende del proceso matriz que es por organización criminal, es decir, se formó un expediente aparte, el cual siguió su curso y culminó con una sentencia, donde se le acusa a mi patrocinado de una adquisición irregular de llantas a un proveedor junto a tres personas más”, detalló.

"(...) Se le acusa a mi patrocinado de una adquisición irregular de llantas a un proveedor "

Alexander Villalobos, abogado del exalcalde de Chiclayo, David Cornejo.
Pese a ser condenado, durante todo el proceso el exalcalde se declaró inocente y negó todas las acusaciones en su contra.
Pese a ser condenado, durante todo el proceso el exalcalde se declaró inocente y negó todas las acusaciones en su contra. | Fuente: RPP

¿David Cornejo sigue defendiendo su inocencia?

Sin embargo, Cornejo Chinguel se declaró inocente en esta acusación de tráfico de Influencias y ha pedido a través de su defensa legal que el caso quede sin efecto en el Tribunal Constitucional.

“Nosotros somos respetuosos de las decisiones del Poder Judicial y pese a que la Sala de Apelaciones condenó y también la Corte Suprema confirmó esta condena, nosotros creemos que se han tomado en cuenta argumentos erróneos, ya que el colaborador eficaz ha tenido varias versiones y no es creíble su posición, por eso hemos recurrido al Tribunal Constitucional y el día 22 de octubre del 2025 tuvimos una audiencia para informar oralmente esto, estamos a la espera que ellos respondan”, anotó.

Sin embargo David Cornejo aún tiene un proceso en curso por presuntamente recibir coimas y liderar una organización delictiva.
Sin embargo David Cornejo aún tiene un proceso en curso por presuntamente recibir coimas y liderar una organización delictiva. | Fuente: RPP

¿Cómo va el proceso “Temerarios del Crimen?

Como se recuerda el exalcalde David Cornejo Chinguel fue detenido en el año 2018 por presuntamente liderar la red delictiva “Los Temerarios del Crimen”, acusación que lo llevó a estar bajo prisión preventiva por el plazo de tres años.

Sin embargo la Fiscalía que tenía a cargo este caso determinó que el proceso era demasiado complejo, por la cantidad de imputados y acusaciones, y desacumuló las imputaciones para varios de los investigados.

“En este proceso grande, por el cual se le capturó al exalcalde, aún la Fiscalía no ha presentado su acusación, no hay requerimiento fiscal. El nuevo fiscal que asumió encontrpo más de 200, 300 tomos, más de 100 imputados, más de 100 hechos, o sea un mega caso. Allí ha concluido la investigación preparatoria y está dentro de los plazos legales para pronunciarse. Vamos a esperar”, precisó.

¿David Cornejo tiene otro proceso desacumulado por presunta coima?

Pero ese no es el único caso, también el exalcalde tiene otro proceso desacumulado por haber presuntamente recibido coimas a través de un tercero para una obra de rehabilitación en Santa Ángela.

Este caso está en fase de control de acusación y aquí el Ministerio Público está pidiendo la pena de cinco años de cárcel.

“El proceso sí está avanzado. No sabemos si volverán a condenarlo, pero la defensa técnica esta preparada para rebatir todas las acusaciones”, indicó

"No sabemos si volverán a condenarlo, pero la defensa técnica esta preparada para rebatir todas las acusaciones"

Alexander Villalobos, abogado del exalcalde de Chiclayo, David Cornejo.
Abogado de exalcalde, David Cornejo, contó que la exautoridad logró estudiar la carrera de derecho en el penal de Chiclayo.
Abogado de exalcalde, David Cornejo, contó que la exautoridad logró estudiar la carrera de derecho en el penal de Chiclayo. | Fuente: RPP

¿Cuál es el estado de salud del exalcalde?

Sobre la salud actual del exalcalde, la defensa legal dijo que está deteriorada y que en este tiempo de libertad buscará descansar y atenderse por su avanzada edad.

“El señor David Cornejo ya está por cumplir 70 años. Tiene problemas de salud propios de la edad. Su estado de ánimo no es el mejor. No pudo asistir al entierro de su madre. Por lo que me ha conversado está tratando de recuperarse con más tranquilidad. Él es ahora un ciudadano libre, sin ningún mandato de comparecencia, impedimento y restricción legal”, dijo finalmente.

Video recomendado
Tags
David Cornejo Chinguel exalcalde Chiclayo sale libertad

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA