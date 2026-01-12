Chiclayo: mural del papa León XIV es el nuevo atractivo turístico en la avenida José Balta

Esta obra fue trabajada en una pared de la cuadra ocho de esta céntrica avenida chiclayana y forma parte de la ruta turística 'Caminos del papa León XIV'.

Continúan los homenajes el papa León XIV en el norte del país. Esta vez un nuevo mural del sumo pontífice fue develado en pleno centro de Chiclayo, Lambayeque, como parte del Festival Costumbrista Religioso.

La obra fue trabajada en una pared de la cuadra ocho en la avenida José Balta, en pleno centro de la ‘Ciudad de la Amistad’ y tiene un diseño amigable, con imágenes características del papa chiclayano.

Al respecto, David Cárdenas, subgerente de Cultura y Turismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, indicó en RPP que este mural es uno de los 20 que forman parte de la ruta turística ‘Caminos del papa León XIV’.

Los otros murales están en los distritos Ciudad Eten, Monsefú y Zaña, que integran esta ruta y donde los turistas nacionales y extranjeros pueden detenerse para sacarse fotografías con estas pinturas, junto con sus familias.

El funcionario indicó que en el pintado de estos murales participaron artistas de diversas ciudades del país, como Ica, Lima, Trujillo, Cajamarca y Amazonas, a fin de contribuir con este atractivo en la ciudad denominada ‘La cuna espiritual del papa León XIV’.