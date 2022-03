Lambayeque, Loreto e Ica, tres regiones que sufrieron más en estos dos años de pandemia

Durante la segunda ola se registró la cifra más alta de muertos a causa de la pandemia. Esta imagen es de un cementerio en Ferrañafe, Lambayeque. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP

Dos años después de declararse el estado de emergencia por la COVID-19, 211 mil 579 peruanos han fallecido a causa de esta enfermedad en el Perú, según el Ministerio de Salud (Minsa). En la memoria quedan los recuerdos de personas en búsqueda de oxígeno, así como los pedidos desesperados por una cama en las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales.

Han pasado tres olas con picos de contagios y muertes y ahora, en plena quincena de marzo, los números de la pandemia son favorables, según desliza e ingeniero electrónico y analista de datos, Rodrigo Parra.

“Actualmente la tendencia sigue a la baja, todavía no llegamos a los mínimos a los que llegamos después de la segunda ola, estamos alrededor de 54, 55 muertos en promedio por día. Y llegamos a 36 después de la segunda ola del mes de noviembre”, señaló.

De acuerdo con estadísticas elaboradas por Parra a partir de reportes del Minsa, las cinco ciudades con más muertes fueron Callao, Ica, Lima y Moquegua que reportaron entre 9 y 8 fallecimientos por cada mil habitantes.

Lambayeque: Despedimos a muchos adultos mayores

Esta región ocupó el quinto lugar de decesos según tamaño poblacional. Y el 80 % de personas fallecidas fueron adultos mayores con comorbilidades y en varios casos, sin vacuna o sin esquema completo de inmunización.

Después del golpe de muertes en los días más duros de la pandemia, el gerente regional de Salud, Alipio Rivas Guevara, manifestó que las lecciones han sido aprendidas, sobre todo por los adultos mayores y los niños.

“Nuestros adultos y adultos mayores tienen un mejor comportamiento en lo que respecta al distanciamiento social y también nuestros niños tienen un buen comportamiento, a diferencia se las personas jóvenes y los adolescentes que olvidan estas medidas sanitarias. Con respecto a los hábitos de higiene creo que estamos bien y también en el uso de la mascarilla; sin embargo, hemos podido observar es que en algunos distritos alejados de nuestra región no la usan”, detalló.

De esta forma los familiares de los pacientes hospitalizados por COVID esperaban a sus seres queridos en Ica. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Edwin Herrera

Ica: “Seguir adelante”

Ica también la pasó mal. Fue la región con más muertes durante la segunda ola del nuevo coronavirus: fallecieron casi cinco iqueños por cada mil habitantes.

Hellen Ñanez García, de 28 años y quien vive en la provincia de Pisco, perdió a 13 integrantes de su familia, lo cual no solo le causó una crisis emocional sino también económica. Hoy, con dos años viviendo en pandemia, intenta mirar hacia adelante.

“Estos dos años nos enseñaron muchísimo, nos hicieron batallar mucho y también nos ha hecho ser conscientes de que la vida es muy frágil, la vida no la tenemos comprada nunca. Nos costaba entender el valor de lo que era realmente la familia, pero creo que hoy en día las personas han podido valorar más el círculo familiar y también valorar más el tema laboral”, reflexionó.

El 4 de mayo de 2020, el padre Portelli, anunció que en menos de 24 horas se consiguió recaudar más de un millón de soles para la compra de la planta de oxígeno. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Kevin Rodriguez

Loreto: Solidaridad demostrada

Pocos pueden olvidar lo que sufrió Loreto, la primera región en recibir los embates de una enfermedad desconocida entre marzo y abril del 2020. Hospitales saturados, cadáveres embolsados sin destino seguro y gente rogando por oxígeno.

En ese momento emergió la figura del párroco de la iglesia San Martin de Porres de Iquitos, Raymundo Portelli, quien lanzó una colecta ciudadana para comprar una planta de oxígeno, idea que luego fue emulada en todo el país. Publicó en su Facebook un 3 de mayo de 2020. En 24 horas recaudó un millón de soles. Fue un éxito y es así como lo recuerda.

"Yo estaba con COVID y estaba bien deprimido y el doctor Salazar, neurocirujano, maestro, me llamó y me dijo: 'por qué no compras una planta de oxígeno tú, Raymundo? Haz una colecta', me dijo y me cortó. Él estaba en Lima. No pensaba que fuera a entrar más de cinco mil soles, lo máximo puede ser 10 mil. Pero en un día entró un millón. Es algo extraordinario la respuesta de la gente", relata, aún asombrado.

Hoy, Loreto está tranquila, lejos de la crisis sanitaria e incluso, ya "terminó" su tercera ola junto a otras 15 regiones, entre ellas, Ayacucho, Cusco, Ica y Junín, según información recogida por el ingeniero Juan Carbajal.

Dos años después, imposible que la pandemia no haya dejado lecciones.



NUESTROS PODCAST

Se cumplen dos años del inicio de la cuarentena estricta que buscaba frenar la pandemia de la COVID-19 con consecuencias aun notorias entre las familias peruanas, ¿Cuál es la radiografía actual de los millones de trabajadores y hogares en el país?