Lambayeque: Museos de la región aumentaron casi en un 20% sus visitas en el primer domingo de 2026

Niños y adultos visitaron en familia Museo Nacional Sicán de la ciudad de Ferreñafe.
Niños y adultos visitaron en familia Museo Nacional Sicán de la ciudad de Ferreñafe. | Fuente: Unidad Ejecutora 005 Naylamp
Henry Edgardo Urpeque Neciosup

por Henry Edgardo Urpeque Neciosup

·

Lambayecanos aprovecharon la primera edición de Museos Abiertos del año 2026, para visitar de manera masiva los seis museos de la región.

Los museos de la región Lambayeque empezaron con buen pie este año 2026, ya que según la Unidad 005 Naylamp Lambayeque, recibieron casi cinco mil turistas, nacionales y extranjeros, en la primera edición de Museos Abiertos, el pasado domingo 4 de enero.

El director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp, Carlos Wester La Torre, detalló que la masiva respuesta ciudadana representa un incremento del 19.9% en comparación con la primera edición del año 2025.

El funcionario remarcó que el Museo Arqueológico Nacional Brüning, el Museo Tumbas Reales de Sipán, el Museo Nacional de Sicán, el Museo de Sitio Túcume, el Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán y el Museo de Sitio Huaca Chotuna – Chornancap, recibieron en esta primera jornada 4 mil 937 visitantes, a comparación del año pasado donde llegaron 4 mil 117 asistentes.

"Esto refleja una comunidad que abraza su pasado y fortalece su identidad hacia el futuro"

Carlos Wester La Torre, director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp.
Ciclistas aprovecharon su recorrido para visitar el Museo Arqueológico Bruning de la ciudad de Lambayeque.
Ciclistas aprovecharon su recorrido para visitar el Museo Arqueológico Bruning de la ciudad de Lambayeque. | Fuente: Unidad Ejecutora 005 Naylamp

“Este éxito nos motiva a seguir innovando para que cada visita sea una experiencia inolvidable que conecte generaciones a través de nuestra herencia. Esto refleja una comunidad que abraza su pasado y fortalece su identidad hacia el futuro”, expresó.

También precisó que en esta edición de Museos Abiertos, el Museo Tumbas Reales de Sipán, ubicado en la ciudad de Lambayeque, fue el que más turistas recibió, acumulando un total de 2 mil 667 visitas.

Lo siguen el Museo de Sitio de Túcume que recibió 955 visitantes. Aquí la mayoría disfrutó de la tradicional gastronómica y ancestral tucumana. El Museo Arqueológico Nacional Brüning, también ubicado en la ciudad de Lambayeque, por su parte, recibió 664 visitas, que llegaron para apreciar todo el esplendor de la Sacerdotisa de Chornancap.

Tejedoras de telar de cintura exhibieron lo mejor de su arte ancestral a los turistas nacionales y extranjeros.
Tejedoras de telar de cintura exhibieron lo mejor de su arte ancestral a los turistas nacionales y extranjeros. | Fuente: Unidad Ejecutora 005 Naylamp

Asimismo, un total de 324 personas llegaron al Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán, para conocer el lugar donde se descubrió la tumba intacta del Señor de Sipán.

Por su parte, al Museo Nacional de Sicán de Ferreñafe llegaron 288 visitantes, quienes conocieron la riqueza cultural y arqueológica descubierta en el Santuario Histórico Bosque de Pómac.

Y finalmente el Museo de Sitio Huaca Chotuna – Chornancap recibió a 21 visitantes, quienes recorrieron el museo y conocieron la imponente Huaca Chotuna.

En el Museo Tumbas Reales de Sipán de Lambayeque los turistas conocieron las piezas de oro y plata del Señor de Sipán.
En el Museo Tumbas Reales de Sipán de Lambayeque los turistas conocieron las piezas de oro y plata del Señor de Sipán. | Fuente: Unidad Ejecutora 005 Naylamp

"Esto demuestra que la labor de los museos se consolida como una herramienta de educación y sano esparcimiento"

Carlos Wester La Torre, director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp.

“Esto demuestra que la labor de los museos se consolida como una herramienta de educación y sano esparcimiento, logrando que todos los peruanos compartan y sientan orgullo por su patrimonio cultural”

La próxima edición de Museos Abiertos para toda la comunidad se realizará el próximo domingo 01 de febrero.

Estampas culturales de los ancestros y gobernantes antiguos se exhiben en los distintos museos de la región Lambayeque.
Estampas culturales de los ancestros y gobernantes antiguos se exhiben en los distintos museos de la región Lambayeque. | Fuente: Unidad Ejecutora 005 Naylamp

Hay que precisar que gracias a esta propuesta, que acerca a las familias a la cultura, en los 52 museos de todo el país, en este primer domingo del año 2026, un total de 18 mil personas llegaron a los recintos culturales.

El programa Museos Abiertos es una iniciativa del Ministerio de Cultura, en el marco de la Ley Nº30599, que dispone que el primer domingo de cada mes los ciudadanos peruanos tengan acceso gratuito a los sitios arqueológicos, museos y lugares históricos administrados por el Estado a nivel nacional.

Museos Lambayeque incrementan visitan inicio 2026

