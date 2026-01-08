Lambayeque: Museos de la región aumentaron casi en un 20% sus visitas en el primer domingo de 2026

Los museos de la región Lambayeque empezaron con buen pie este año 2026, ya que según la Unidad 005 Naylamp Lambayeque, recibieron casi cinco mil turistas, nacionales y extranjeros, en la primera edición de Museos Abiertos, el pasado domingo 4 de enero.

El director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp, Carlos Wester La Torre, detalló que la masiva respuesta ciudadana representa un incremento del 19.9% en comparación con la primera edición del año 2025.

El funcionario remarcó que el Museo Arqueológico Nacional Brüning, el Museo Tumbas Reales de Sipán, el Museo Nacional de Sicán, el Museo de Sitio Túcume, el Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán y el Museo de Sitio Huaca Chotuna – Chornancap, recibieron en esta primera jornada 4 mil 937 visitantes, a comparación del año pasado donde llegaron 4 mil 117 asistentes.