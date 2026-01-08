Lambayeque: Unos 15 mil niños aún no completan su esquema de vacunación

Brigadas de salud recorren los zonas con mayor densidad poblacional y dispersión de la región Lambayeque. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Geresa Lambayeque

¿A qué se exponen los menores no vacunados?

Los menores que no han completado su esquema de vacunación en la región Lambayeque están expuestos a enfermedades graves y potencialmente mortales como el sarampión, la fiebre amarilla y la tos ferina, se advirtió desde la Gerencia Regional de Salud (Geresa).

Enríquez Salazar explicó que el no vacunar a los menores no solo pone en riesgo su vida, sino que facilita la reaparición de brotes que ya habían sido controlados afectando también a la salud de toda la comunidad: “En el último año se han registrado más de mil casos de tos ferina en la región, además de cuatro casos de sarampión y 48 casos de fiebre amarilla a nivel nacional, lo que evidencia un riesgo inminente, especialmente para el 27 % de niños menores de cinco años que no han completado su esquema de vacunación. Por ello, insistimos en que no se puede bajar la guardia”, señaló el especialista.

Brigadas en acción

Ante esta situación y para cerrar esta brecha, las brigadas de vacunación seguirán desplazándose y recorriendo casa por casa los distritos y zonas donde la alta densidad poblacional y la migración constante de familias dificultan el seguimiento de los niños. Según el reporte de la Geresa, estos distritos serían Chiclayo, José Leonardo Ortiz, Mórrope y Olmos, aquí el objetivo es evitar que más niños queden expuestos a enfermedades prevenibles.

El coordinador regional de inmunizaciones, José Antonio Enríquez Salazar, hizo un llamado a los padres para completar la vacunación en sus hijos. | Fuente: RPP

Avances en otros grupos

Con relación a otros grupos etarios, se informó que en el caso del Virus del Papiloma Humano VPH, se vacunó a cerca de 48 mil niños y adolescentes, alcanzando casi el 100 % de lo previsto, aunque persiste una pequeña brecha en niños de 9 años. En contraste, la cobertura en adultos mayores llega solo al 48 % de una población objetivo de más de 108 mil personas.

“Hemos registrado una caída significativa en comparación con el año 2024, cuando la cobertura de vacunación en adultos mayores alcanzó el 65 %. En el 2025, esta cifra se redujo al 48 % de una población objetivo de 108 mil adultos mayores, lo que significa que más del 52 %; es decir, más de 50 mil personas, no han recibido su vacuna”, señaló el funcionario.