Elecciones Generales 2026: el peso del voto de más de un millón de peruanos en el extranjero

Este 12 de abril, más de un millón de peruanos que viven en el extranjero votarán para elegir presidente, vicepresidentes y a sus representantes en el Congreso. En las útlimas elecciones, los resultados se definieron por márgenes mínimos. Ante ese escenario, ¿qué tan decisivo puede ser el voto de los peruanos fuera del país?

Más de 1.2 millones de peruanos que viven en el extranjero, tienen actualizada su dirección en su DNI y son mayores de edad están habilitados para votar en las próximas Elecciones Generales 2026, según el padrón electoral del Reniec. Este grupo de ciudadanos no solo tendrá la labor de elegir a su presidente y vicepresidentes el próximo 12 de abril, sino que también podrán elegir a quienes los representen directamente en el congreso bicameral.

En el 2021, a través de la Ley Nº 31032, se creó el distrito electoral para los Peruanos residentes en el Exterior (PEX), y se les otorgó dos curules en el congreso unicameral. Ahora, para el próximo congreso bicameral se ha determinado que este grupo de ciudadanos será representado en tres curules: un senador y dos diputados.

"Esto significa que van a estar visibilizados y van a tener presencia. Los legisladores van a pensar en sus necesidades, porque las necesidades del peruano en el exterior son distintas a las de un peruano dentro del país. Si bien es cierto, por el contacto con sus familiares, pueden estar enterados de las de los problemas de seguridad, de transporte, de carreteras, tienen otras necesidades que van a ser atendidos por sus representantes. Por eso es muy importante que este 12 de abril se aproximen a las urnas y ejerzan su derecho al voto. No solo para cumplir con su deber cívico, sino sobre todo para tener una representación, para ser visibles en la toma de decisiones en las políticas públicas", detalló Maruja Hermoza, presidenta del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, en entrevista con RPP.

El día de las elecciones, los peruanos en el exterior recibirán una cédula electoral que tendrá cinco columnas para marcar: