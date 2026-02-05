Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Elecciones Generales 2026: el peso del voto de más de un millón de peruanos en el extranjero

Más de 1.2 millones de peruanos que viven en el exterior están habilitados para votar en las próximas Elecciones Generales 2026.
Más de 1.2 millones de peruanos que viven en el exterior están habilitados para votar en las próximas Elecciones Generales 2026. | Fuente: RPP
Paloma Verano

por Paloma Verano

·

Este 12 de abril, más de un millón de peruanos que viven en el extranjero votarán para elegir presidente, vicepresidentes y a sus representantes en el Congreso. En las útlimas elecciones, los resultados se definieron por márgenes mínimos. Ante ese escenario, ¿qué tan decisivo puede ser el voto de los peruanos fuera del país?

Más de 1.2 millones de peruanos que viven en el extranjero, tienen actualizada su dirección en su DNI y son mayores de edad están habilitados para votar en las próximas Elecciones Generales 2026, según el padrón electoral del Reniec. Este grupo de ciudadanos no solo tendrá la labor de elegir a su presidente y vicepresidentes el próximo 12 de abril, sino que también podrán elegir a quienes los representen directamente en el congreso bicameral.

En el 2021, a través de la Ley Nº 31032, se creó el distrito electoral para los Peruanos residentes en el Exterior (PEX), y se les otorgó dos curules en el congreso unicameral. Ahora, para el próximo congreso bicameral se ha determinado que este grupo de ciudadanos será representado en tres curules: un senador y dos diputados. 

"Esto significa que van a estar visibilizados y van a tener presencia. Los legisladores van a pensar en sus necesidades, porque las necesidades del peruano en el exterior son distintas a las de un peruano dentro del país. Si bien es cierto, por el contacto con sus familiares, pueden estar enterados de las de los problemas de seguridad, de transporte, de carreteras, tienen otras necesidades que van a ser atendidos por sus representantes. Por eso es muy importante que este 12 de abril se aproximen a las urnas y ejerzan su derecho al voto. No solo para cumplir con su deber cívico, sino sobre todo para tener una representación, para ser visibles en la toma de decisiones en las políticas públicas", detalló Maruja Hermoza, presidenta del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, en entrevista con RPP. 

El día de las elecciones, los peruanos en el exterior recibirán una cédula electoral que tendrá cinco columnas para marcar: 

  1. Presidente y vicepresidentes
  2. Senador a nivel nacional  
  3. Senador para peruanos residentes en el extranjero
  4. Diputados para peruanos residentes en el extranjero
  5. Parlamento Andino
Este es el modelo de la cédula que se entregará a los peruanos en el exterior habilitados para votar el próximo 12 de abril.
Este es el modelo de la cédula que se entregará a los peruanos en el exterior habilitados para votar el próximo 12 de abril. | Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Son 163 candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados 

Al cierre de este informe, se han registrado 105 candidatos al Senado y 48 candidatos a la Cámara de Diputados, sumando un total de 163 candidatos que representarán a peruanos en el exterior, según la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones.

La labor de los parlamentarios que resulten electos es clave, en especial en materia normativa, ya que desde el Congreso se aprueban leyes y disposiciones que pueden ser perfeccionadas para atender de manera más efectiva las necesidades de los ciudadanos peruanos que residen en el extranjero, señaló Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"[Deben buscar solucionar] todo lo que es la problemática de los peruanos en el exterior, los temas de documentos, pasaportes, DNIs, certificados de antecedentes, pero también hay otros mecanismos para los migrantes retornados, por ejemplo. Aquellos que han vivido y han hecho dinero o algún patrimonio y quieren regresar a su país. Existe una ley que da facilidades, pero tiene una serie de limitaciones que se han empezado a ver en la práctica (...) También hay otras normativas de exoneraciones tributarias que están ligadas a este retorno, pero son mínimas, muy marginales, y tal vez ellos podrían ayudar a que sean mayores estas exoneraciones", detalló Bravo. 

El poder del voto en el extranjero  

La participación de los peruanos residentes en el extranjero es un factor relevante en las Elecciones Generales, debido al peso que tienen dentro del padrón electoral. En total, 1,210,813 ciudadanos están habilitados para votar fuera del país, lo que representa el 4.4 % del electorado nacional.

La cercanía de los resultados en las últimas elecciones refuerza la importancia de este grupo de electores. En la segunda vuelta de 2021, Pedro Castillo se impuso a Keiko Fujimori por una diferencia de 44,263 votos, de acuerdo con cifras oficiales de la ONPE. Cinco años antes, en 2016, Pedro Pablo Kuczynski venció a la misma candidata por 41,057 votos, y en los comicios del 2011, Ollanta Humala ganó las elecciones contra Fujimori por una diferencia más amplia: 447,057 votos.

Así como evidencian las cifras, incluso en 2011, la diferencia entre los candidatos presidenciales fue menor que el número de peruanos en el extranjero habilitados para votar en las Elecciones 2026.

Esta es la diferencia de votos en segunda vuelta presidencial en el Perú, según ONPE.
Esta es la diferencia de votos en segunda vuelta presidencial en el Perú, según ONPE. | Fuente: RPP Data

De esta manera, el voto de los peruanos en el extranjero puede ser determinante en una elección, así lo señaló Víctor Velásquez Javier, politólogo de la Asociación de Derecho Electoral y Constitucional.

"Por los últimos procesos electorales donde hemos visto una distancia menor a 50 mil votos, vemos que sí son relevantes los votos de los peruanos en el extranjero porque pueden inclinar la balanza a favor de alguno de los candidatos, y a veces omitimos esta importancia y este valor, y recién lo vemos cuando estamos en el escrutinio y preguntamos cuándo van a venir los votos del extranjero", señaló. 

En ese sentido, el experto añadió que la participación política de los ciudadanos peruanos, independientemente de su lugar de residencia, es un elemento esencial de la identidad democrática del país. "El decidir quién te representa y tener esa posibilidad de poder participar políticamente es lo que nos identifica como peruanos y lo que nos identifica para luego pedir a los políticos y representantes que nos den resultados", precisó.

Agregó también que gracias a las herramientas tecnológicas existen espacios virtuales para poder conocer a nuestros candidatos y a sus propuestas. "Podemos revisar su hoja de vida, los planes de gobierno y así tener un voto más informado. A través del voto de los peruanos en el exterior, este grupo puede manifestar la prioridad que debería tener no solo el Senado y los diputados, sino también los candidatos presidenciales a quienes no les hemos escuchado muchas propuestas para el grupo de peruanos en el exterior", sostuvo.

Conoce tu local de votación

La Cancillería está implementando 218 locales de votación en todo el mundo para este grupo de electores. La lista detallada se estará actualizando a través de la página web www.gob.pe/tuvotocruzafronteras durante el mes de febrero. En esta plataforma, los peruanos en el extranjero podrán revisar la dirección exacta de su local de votación, de acuerdo al país en el que vive y que figura en su DNI.

También podrán revisar si fueron seleccionado como miembro de mesa. Si presenta algún impedimento para ejercer esta labor tendrá que notificarlo a su consulado; de lo contrario, se le impondrá una multa de 275 soles, explicó Luis Grillo, vocero del Jurado Nacional de Elecciones.

"En el caso concreto de los peruanos residentes en el exterior que votan en el exterior fuera del territorio nacional, solo son sujetos de multas siempre y cuando no hayan ejercido la función de miembros de mesa. Para aquellos ciudadanos y ciudadanas que viven fuera del territorio nacional y que no han podido votar en los consulados, pero que su dirección figura en su DNI y figuran en el padrón del consulado en cuestión, no reciben multa", indicó. 

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
El poder en tus manos Peruanos en el extranjero Elecciones Generales 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA