Presidente del IGP: "Cada persona tiene la responsabilidad de trabajar en reducir su nivel de riesgo" en eventos sísmicos

El último domingo, tres nuevos sismos de magnitudes 5,1; 3,8 y 3,9 remecieron la zona costera de Chimbote, un día después de un fuerte temblor de magnitud 6 que dejó más de 50 heridos en la región de Áncash. A ello, se suma el reporte de daños en viviendas, infraestructuras educativas y de salud, carreteras y centros comerciales.

En RPP, Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP) señaló que la principal preocupación desde su entidad, ante estos sismos, es la reacción ciudadana.

"Desde el IGP estamos viendo que cada evento sísmico importante que ocurre en el país la población siempre reacciona como si fuera la primera vez que ocurre. En realidad, no estamos aprendiendo de esas experiencias que como peruanos que vivimos en un país altamente sísmico deberíamos ir recogiendo, ir corrigiendo en el tiempo, y realmente trabajar en reducir nuestro nivel de riesgo", sostuvo en Ampliación de Noticias.

Reiteró que el Perú es altamente sísmico y "que lo más extraño es que no se produzcan sismos" ya que "es el día a día de la geodinámica activa en el cual nos encontramos".

"La ciencia no puede evitar que ocurran sismos, pero cada persona sí tiene la responsabilidad de trabajar en reducir su nivel de riesgo. Por ejemplo, hemos visto ahora viviendas con daños menores y a algunas personas, pero si hubiera sido un sismo de mayor magnitud, los daños eran mayores desde el punto de vista estructural y eso generaba mortandad y personas afectadas", mencionó en RPP.

¿Qué pasará con Lima si el epicentro del sismo es en la capital?

Al ser consultado sobre la situación de Lima, recordó que hace más de 275 años no se produce un sismo con epicentro en la capital del Perú y el único cambio al último antecedente es el crecimiento urbano.

"El daño de un área urbana depende de la calidad de los suelos, que amplifican las ondas, depende de la calidad de las estructuras, que no soportan el sacudimiento del suelo y pueden colapsar, depende de la morfología en la cual estamos construyendo las viviendas, que incrementa el riesgo. Todo eso ha sido producto de la sociedad", sostuvo en Ampliación de Noticias.

"[¿Está Lima preparado para un sismo de alta magnitud?] Desde el punto de vista estructural, creo que cualquiera de nosotros que conoce Lima tiene la respuesta, ¿no? Y realmente el riesgo es bastante alto. Lo que queda es trabajar, prepararnos para reducir nuestro nivel de riesgo. Y es un trabajo que se hace con los simulacros, pero esos simulacros deberían, cada persona debería repetirlo en su vivienda", agregó el presidente del IGP.

Asimismo, precisó que cuanto más profundo sea el lugar del sismo, y más alejado se encuentro de un punto determinado, el sacudimiento del suelo disminuirá, lo que reduciría el nivel de riesgo.

Últimos sismos no ayudarán a liberar energía, advirtió Tavera

Al ser consultado sobre si los últimos sismos registrados ayudarán a liberar energía, Hernando Tavera señaló que los eventos de magnitudes de 6 hacia abajo "no ayudarían en nada" a dicha liberación "que se acumula en estas superficies de contacto de placas".

Señaló que es una creencia que tiene la ciudadanía "que esperamos [desde el IGP] que poco a poco vaya cambiando el chip", así como cualquier idea de que los sismos generan un cambio en el clima, en donde zanjó que "no tiene lógica".

"Si yo tomo como referencia un sismo de magnitud 5 como la unidad, un sismo de 6 tendría que liberar 30 veces más energía que el de 5, el de 7 tendría que liberar 900 veces más que el de 5, el de 8 [debe liberar] 27 mil veces más que el de 5, y el de 9 [debe liberar] 810 mil veces más que el de 5. Y eso se debe a que la magnitud del sismo está asociada al área de ruptura", aseveró en RPP.