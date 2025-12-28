Sismo de magnitud 6.0 en Perú: deja heridos, derrumbes de viviendas en La Libertad y daños en un hospital de Áncash

El fuerte sismo sacudió Lima y diversas regiones como Piura, Cajamarca, Lambayeque y Huánuco.

Un sismo de magnitud 6.0 se registró la noche del sábado, con epicentro en la ciudad de Chimbote, en Áncash, y se sintió con fuerza en Lima y diversas regiones, como Cajamarca, Tumbes, Ica, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali, San Martín y Piura, según la Asociación Sismológica (ASISMET).

El movimiento telúrico dejó, hasta el momento, personas heridas y daños en viviendas e infraestructura en las regiones de La Libertad y Áncash.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad informó que una persona fue rescatada por efectivos de la Policía Nacional y del Cuerpo General de Bomberos, luego de quedar atrapada tras el colapso del techo de una vivienda ubicada en la calle Bernardo O’Higgins 1788, en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo.

Asimismo, en el sector Nuevo Chao, distrito de Chao, provincia de Virú, se reportó que una persona resultó lesionada y fue evacuada al establecimiento de salud más cercano, luego de que la pared de una vivienda se desplomara a consecuencia del sismo.

De igual manera, en el distrito y provincia de Virú, otra persona sufrió lesiones tras una caída registrada en la avenida California. En esta jurisdicción también se informó sobre el colapso de una vivienda y la caída de un tanque de agua que afectó el sistema de alumbrado público.

Por su parte, el COER de Áncash señaló que el movimiento sísmico ocasionó daños leves en los distritos de Chimbote y Cáceres (provincia del Santa). A través de un breve comunicado, precisó que las autoridades locales continúan con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en las zonas afectadas, mientras se mantiene el monitoreo permanente en las 20 provincias de la región para descartar mayores afectaciones.

Las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma, evitar la difusión de información no oficial, seguir las recomendaciones de seguridad y reportar cualquier emergencia a las entidades competentes.

En tanto, el Hospital La Caleta de Chimbote registró la caída de baldosas del techo, rajaduras en su infraestructura y la avería de algunos equipos médicos. Según el reporte del establecimiento de salud, los daños se concentraron principalmente en las áreas de emergencia y cirugía, lo que obligó a evacuar a los pacientes como medida preventiva. Además, se informó sobre el corte del servicio de energía eléctrica.