Lima: un sismo de magnitud 4.8 se sintió esta mañana en Cañete

Sismo en Lima
Sismo en Lima | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo se localizó a 26 kilómetros al sur del distrito de Cañete.

Un sismo de magnitud 4.8 fue registrado la mañana de este domingo en el distrito de San Vicente de Cañete, provincia de Cañete, en la región Lima.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 8:09 de la mañana.

La entidad precisó, además, que el temblor se localizó a 26 kilómetros al sureste de San Vicente de Cañete y tuvo una profundidad de 58 kilómetros.

Intensidad y prevención

El movimiento tuvo una intensidad de grado III-IV para San Vicente de Cañete dentro de la escala de Mercalli, por lo que pudo ser sentido por algunas personas dentro de edificios y en las calles.  

Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.

