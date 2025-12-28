Áncash: 44 heridos, 5 centros de salud y 15 colegios afectados tras sismo de magnitud 6.0

El fuerte temblor también provocó daños en centros comerciales del distrito de Chimbote.

El sismo de magnitud 6.0 con epicentro en Chimbote dejó 44 personas heridas, 15 colegios y cinco establecimientos de salud afectados en la región de Áncash, según un reporte actualizado del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).



La Dirección Regional de Salud (Diresa) señaló que la mayoría de los pacientes recibió atención ambulatoria y fue dada de alta, mientras que algunos permanecen en observación médica.



El movimiento sísmico también afectó el Hospital La Caleta y los puestos de salud Pichiu, Chaclancayo, Chinchobamba y Cajas.



Por su parte, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) del Santa informó sobre afectaciones en 15 centros educativos en dicha provincia. Según el reporte preliminar, hay daños en paredes, cercos perimétricos y losas deportivas, así como ventanas rotas y grietas entre las columnas, desprendimiento de toldo y ladrillos y rajaduras en los techos.



En el distrito de Samanco, la vía fue liberada tras pequeños deslizamientos; sin embargo, aproximadamente el 10 % de la población permanece sin energía eléctrica. Además, se reportaron daños en los centros comerciales Tottus y Plaza Vea, en el distrito de Chimbote.