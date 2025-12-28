Hospital La Caleta de Chimbote advierte estado crítico de su infraestructura tras sismo: "Nuestra planta física colapsó hace años"

El fuerte sismo de magnitud 6.0 registrado la noche de ayer, sábado, remeció más de 10 regiones de nuestro país y aunque, hasta el momento, no ha dejado víctimas mortales que lamentar, diversas entidades estatales han reportado importantes daños en infraestructura.

El movimiento telúrico, según información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), inició a las 9:51 pm. y su epicentro se localizó a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, con una profundidad de 52 kilómetros e intensidad de grado V en la escala de Mercalli, en dicho distrito.

Justamente, el Hospital La Caleta, uno de los más emblemáticos de Chimbote, que este 2025 cumplió 80 años, reportó importantes daños en su infraestructura tras el reciente movimiento telúrico. Además, alertó de la preocupante situación de sus instalaciones que, según señaló, se encuentran en estado crítico.

"Nuestra planta física colapsó estructuralmente hace años"

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el Hospital La Caleta, perteneciente al Ministerio de Salud (Minsa) y bajo administración del Gobierno Regional de Áncash, reportó daños "en los servicios de Emergencia, Cirugía y Ginecología", aunque estos ya habrían sido resueltos.

Además, el nosocomio indicó que el sismo "provocó el desprendimiento de algunas baldosas en los techos, rajaduras en paredes (cuya antigüedad supera los 80 años) y el colapso temporal de los sistemas de agua y fluido eléctrico", lo cuales "fueron restablecidos".

El hospital señaló que su director ejecutivo, Fernando Iturrizaga, junto a las unidades de Mantenimiento y de Gestión del Riesgo de Desastres, evaluaron los daños tras el sismo y procedieron "con las reparaciones de emergencia para restablecer los servicios básicos". No obstante, advirtieron que las deficiencias "ponen en serio riesgo la continuidad y seguridad de la atención a nuestros pacientes de repetirse un evento telúrico de mayor magnitud".

"Advertimos que, de registrarse un sismo de mayor magnitud, las consecuencias en una infraestructura tan debilitada serían irreparables por lo que solicitamos la celeridad en la nueva construcción.​ Reiteramos nuestro compromiso con la salud de la población, pese a las precarias condiciones en las que operamos", remarcaron.

El centro de salud hizo "un llamado urgente a las autoridades competentes" del sector para hacer frente a la crítica situación que atraviesa.

"Si bien nuestro equipo profesional trabaja con total compromiso, nuestra planta física colapsó estructuralmente hace años. Es de conocimiento público que el hospital no está en condiciones de soportar eventos sísmicos de mayor intensidad", puntualizaron.