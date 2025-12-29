Tres sismos con epicentro en Chimbote volvieron a sacudir el norte del país

La costa de Chimbote, en la región de Áncash, fue epicentro de tres réplicas sísmicas este domingo, tras el movimiento telúrico de magnitud 6 registrado el sábado que causó heridos y daños materiales en el norte del país. Estos eventos se suman a otras réplicas previas y mantienen en alerta a la población de esta zona del país.



El primer sismo de este domingo, de magnitud 5,1, ocurrió a las 6:19 p. m., con epicentro a 66 kilómetros al oeste de Chimbote, en el océano Pacífico. Se originó a 51 kilómetros de profundidad y alcanzó una intensidad de IV en la ciudad, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0833

Fecha y Hora Local: 28/12/2025 18:19:55

Magnitud: 5.1

Profundidad: 51km

Latitud: -8.98

Longitud: -79.18

Intensidad: IV Chimbote

Referencia: 66 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 28, 2025

Posteriormente, a las 7:25 p. m., se registró un segundo temblor de magnitud 3,8, con el mismo epicentro a 66 kilómetros al oeste de Chimbote. Este tuvo una profundidad de 42 kilómetros y una intensidad de II-III en la zona.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0834

Fecha y Hora Local: 28/12/2025 19:25:12

Magnitud: 3.8

Profundidad: 42km

Latitud: -9.03

Longitud: -79.18

Intensidad: II-III Chimbote

Referencia: 66 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 29, 2025

Finalmente, un tercer sismo de magnitud 3,9 se presentó a las 11:03 p. m., a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, con una profundidad de 51 kilómetros y una intensidad similar de II-III, como detalló el reporte del IGP.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0835

Fecha y Hora Local: 28/12/2025 23:03:07

Magnitud: 3.9

Profundidad: 51km

Latitud: -8.94

Longitud: -79.18

Intensidad: II-III Chimbote

Referencia: 67 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 29, 2025

Impacto del sismo del sábado y las réplicas

El sábado, a las 9:51 p. m., un sismo de magnitud 6 sacudió Chimbote y se sintió hasta en Lima, dejando un saldo actualizado de 44 heridos en Áncash, según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

De estos, la mayoría recibió atención ambulatoria, pero algunos permanecen en observación. Además, 12 personas continúan hospitalizadas en centros de Áncash y La Libertad.

Una hora después del evento principal, se produjo una réplica de magnitud 4,1, seguida de otra de 4,3 a las 0:17 horas del domingo.

Daños reportados en infraestructuras y servicios

El movimiento principal afectó cinco establecimientos de salud, incluyendo el Hospital La Caleta y los puestos de Pichiu, Chaclancayo, Chinchobamba y Cajas.

En el sector educativo, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) del Santa reportó daños en 28 colegios, con grietas en paredes, cercos perimétricos, losas deportivas, ventanas rotas, desprendimientos de toldos y ladrillos, y rajaduras en techos.

En el distrito de Samanco, se registraron pequeños deslizamientos que bloquearon temporalmente una vía, la cual ya fue liberada. Sin embargo, alrededor del 10% de la población seguía hasta este domingo sin suministro eléctrico. Además, los centros comerciales Tottus y Plaza Vea en Chimbote sufrieron daños estructurales.

El sismo también impactó viviendas, carreteras, comercios y el suministro de energía en Áncash y La Libertad. Además, en un último reporte del COER se dio cuenta de un desembarcadero pesquero artesanal afectado en Chimbote.