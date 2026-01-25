Reniec entrega a ONPE primera lista de 16 mil fallecidos registrados después de la aprobación del padrón electoral 2026

Esta información será administrada por la ONPE para informar a los miembros de mesa de estos hechos y para que los materiales electorales se elaboren en base a información actualizada.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el pasado 19 de enero, la primera lista de ciudadanos fallecidos que figuran en el Padrón Electoral de las Elecciones Generales 2026.

Estas defunciones fueron inscritas en Reniec después de la remisión del Padrón Electoral Preliminar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se realizó el pasado 13 de noviembre.

La base de datos, que reúne la información de los ciudadanos habilitados para votar, consigna un total de 27 325 432 votantes hábiles en las próximas elecciones. Sin embargo, de ese total, se identifican 16 348 ciudadanos fallecidos, según la información procesada al 15 de enero de 2026, de los registros de inscripción de defunciones realizados posterior al cierre del Padrón Electoral.

La institución brindó esta relación de ciudadanos fallecidos, conforme lo señala la Ley Nº 31943, con el objetivo de evitar la desinformación y la difusión de noticias falsas sobre los votantes en las Elecciones Generales 2026.

Información será administrada por ONPE

Esta información será administrada por la ONPE para informar a los miembros de mesa de estos hechos y para que los materiales electorales se elaboren en base a información actualizada; garantizando la integridad y confianza en el proceso electoral.

El Reniec tiene programado realizar tres entregas más de la lista de fallecidos registrados posterior al cierre y aprobación del padrón, así como, la relación de ciudadanos que cumplan 18 años hasta el día de la elección y hayan actualizado su foto en el DNI y los que hayan actualizado su dirección.

Cabe precisar que, para la inscripción de las actas de defunción, los deudos o familiares deben registrar el deceso. Para ello, deben presentar el certificado de defunción emitido por el médico que certificó la muerte y el Documento Nacional de Identidad (DNI) del declarante, en una oficina de Reniec o en el Registro Civil de la municipalidad correspondiente. Este trámite es totalmente gratuito.