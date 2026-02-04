Reniec brinda DNI electrónico gratis en San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y otros distritos: conoce los puntos

La campaña está dirigida a atender a los menores de edad (0-17 años), adultos mayores (60 años a más) y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realiza la campaña ‘Verano Inclusivo 2026’ en Lima durante febrero. Esta iniciativa está enfocada en la atención de trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico gratis en San Juan de Lurgiancho, Villa El Salvador, Jesús María, entre otros distritos de Lima.

Esta jornada de Reniec se realiza en diferentes municipalidades, instituciones, estadios, entre otros lugares ubicados en Lima. A continuación, verifica los lugares exactos donde se desarrollará la campaña de documentación, horarios y más información al respecto.

Campaña ‘Verano Inclusivo’ en SJL, VES y otros distritos de Lima:

La entidad detalló que esta jornada de trámites de DNI electrónico se lleva a cabo en varias partes del Perú con el objetivo de disminuir las brechas de identificación y de atender las demandas que se registran en las diferentes agencias de la entidad.

Estos son los lugares, direcciones y horarios de atención en Lima:

Verano Inclusivo 2026: ¿Cuáles son los trámites que atenderá Reniec?

Durante la campaña ‘Verano Inclusivo 2026’, Reniec atenderá los trámites relacionados al DNI electrónico, tales como la solicitud del primer DNI, renovaciones, duplicados y actualización de datos.