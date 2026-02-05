Usuarios de Reniec denuncian venta de espacios en filas a las afueras de agencia en Independencia

Usuarios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) han denunciado la venta de espacios en las extensas filas que se forman desde tempranas horas del día en los exteriores de su sede en el distrito de Independencia.

RPP llegó hasta esta sede, ubicada en la calle Los Andes, donde recogió los testimonios de los ciudadanos, quienes denuncian que estas personas inescrupulosas rondan por el lugar y ofrecen sus puestos desde los diez soles.

Una usuaria, quien afirma que llegó a las afueras de esta oficina a las tres de la mañana, indicó que se le ofreció un lugar a cambio de 20 soles.

Reportan venta de espacios en otras sedes

Respecto a este problema, RPP conversó con la jefa del Reniec, Carmen Velarde, quien afirmó que ya ha tomado conocimiento de estas denuncias y que la situación se repite en otras agencias de la capital.

Según Velade, son aproximadamente ocho sedes donde se ha reportado la presencia de estas personas en los distritos de Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho, Miraflores, San Juan de Miraflores y ahora, Independencia.

Al respecto, la titular del Reniec precisó que ya se ha solicitado el apoyo de la Policía Nacional y de la Municipalidad de Lima para reforzar el control en las sedes, e hizo un llamado a la población a no caer en estas prácticas irregulares.