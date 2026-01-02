Senamhi lanza aplicación móvil para consultar el pronóstico del tiempo en tiempo real

La aplicación oficial del Senamhi permite consultar información meteorológica, hidrológica y climática en tiempo real desde el celular.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) lanzó la aplicación oficial ‘Senamhi Perú Móvil’, una herramienta práctica para conocer cómo estará el tiempo y tomar mejores decisiones antes de salir.

La app permite consultar de forma sencilla el pronóstico del tiempo por localidades, temperaturas, lluvias, nivel de ríos, estado del mar y avisos, con información actualizada y validada por especialistas del Senamhi, todo en tiempo real y desde un solo lugar.

En un comunicado, el organismo público adscrito al Ministerio del Ambiente explicó que ‘Senamhi Perú Móvil’ es un canal directo para mantenerse informado ante cambios en las condiciones del tiempo y del clima, ayudando a prevenir riesgos y a planificar con mayor seguridad el día a día.

La aplicación digital se encuentra disponible para todos los dispositivos móviles. Si el ciudadano(a) cuenta con un equipo con sistema operativo Android, puede descargar la app haciendo clic aquí; en caso cuente con sistema operativo iOS, puede descargar el aplicativo haciendo clic aquí.

Hazlo de forma digital

Descarga la aplicación en el teléfono móvil e ingresa a 'Inicio' para ver el clima actual en tu ubicación.

· Para conocer los avisos meteorológicos, selecciona 'Clima'.

· Para revisar los avisos hidrometeorológicos, selecciona 'Hidro'.

· Para consultar las temperaturas mínimas, ingresa a 'Temperaturas'.

· Para conocer los riesgos climáticos en agricultura, selecciona 'Agro'.