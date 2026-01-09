Últimas Noticias
Loreto: Iquitos soporta fuerte temporada de lluvias que durarán 10 días consecutivos

Redacción RPP

por Redacción RPP

Senamhi advirtió que las precipitaciones continuas durante enero elevarán el caudal de los ríos amazónicos. En Iquitos, ya se registran calles anegadas y problemas en el tránsito.

Loreto
Loreto
Las lluvias diarias provocarán un rápido incremento del caudal de los ríos amazónicos, indicó Senamhi. | Fuente: RPP

La ciudad de Iquitos soporta lluvias de fuerte y regular intensidad, que se extenderán hasta por 10 días consecutivos, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Loreto.

El especialista de Senamhi Jorge Khan indicó que las lluvias se presentarán durante todo el mes de enero, luego de que diferentes ciudades de la región soportarán varias semanas con fuertes temperaturas.

“Senamhi está anunciando que las lluvias continuarían todo el mes de enero. De aquí en adelante, estaríamos con precipitaciones constantes que prácticamente en toda la Amazonía peruana se estarían presentando de manera de ligera intensidad y también en algunos sectores de moderada a fuerte intensidad”, señaló.

Según la entidad, las lluvias diarias provocarán un rápido incremento del caudal de los ríos amazónicos, lo que podría generar riesgos de inundaciones en zonas ribereñas. Ante ello, se exhortó a la población y a las autoridades locales a tomar medidas preventivas.

Consecuencias

El inicio de las lluvias en Iquitos viene dejando viviendas y calles inundadas. Además, han interrumpido el tránsito en varios sectores de la ciudad.

Iquitos Lluvias Loreto Senamhi

