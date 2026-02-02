Ganan más que un presidente de la República: revelan planillas doradas en Sedapal en medio de pedido de la empresa de subir tarifa

La empresa estatal encargada del servicio de agua en Lima y Callao, Sedapal, se encuentra en un abierto enfrentamiento con el ente regulador Sunass, no para mitigar el impacto del alza de tarifas en los ciudadanos, sino para exigir que el incremento sea significativamente mayor al aprobado inicialmente.

Mientras la Sunass estableció un ajuste del 14.5%, la empresa de saneamiento ha solicitado que este se eleve a rangos de entre el 18 % y el 28 %, bajo el argumento de que la entidad atraviesa por una autocalificada ruptura del equilibrio económico-financiero.

Esta situación, según la empresa, les impediría contar con fondos para inversión y expansión de redes, aunque la realidad de sus planillas internas parece contar una historia distinta.



Esquema de beneficios en Sedapal



A pesar del discurso de escasez y apremios económicos, una investigación periodística del dominical Cuarto Poder ha revelado que la estructura salarial y de beneficios de Sedapal permite que sus funcionarios perciban ingresos muy altos.

Los trabajadores de la estatal cuentan con un esquema que incluye los 12 sueldos de ley, dos gratificaciones, un sueldo de vacaciones, asignación por escolaridad equivalente al 80 % de un sueldo, CTS, utilidades y tres incentivos económicos adicionales al año.

Si se cumplen todas estas condiciones, los empleados podrían llegar a percibir hasta 19 sueldos anuales, lo que genera un fuerte contraste con la situación de "ruptura financiera" que la empresa proyecta ante las autoridades.



Este panorama se agrava al observar casos específicos donde los sueldos base se duplican o triplican mediante bonificaciones recurrentes que no son excepcionales.



Contrastes salariales frente al pedido de alza tarifaria



Las cifras reveladas muestran que un especialista en recolección con un sueldo base de 9 500 soles puede llegar a percibir entre 15 000 y 24 000 soles en meses donde ni siquiera se pagan gratificaciones.

La situación es aún más notable en los cargos de confianza; por ejemplo, un gerente de servicio con una remuneración base de 19 750 soles ha registrado ingresos mensuales de hasta 36 417 soles, mientras que un gerente de proyectos alcanzó los 52 200 soles en un solo mes debido a los incentivos acumulados.

Estos montos superan, en varios casos con amplio margen, el sueldo del presidente de la República, fijado en S/35 568 desde 2025 por la expresidenta Dina Boluarte.

"Para nosotros debe ser un poquito más," argumentó un presidente del directorio de Sedapal, Hugo Obando Concha, al referirse a la necesidad de incrementar los recibos de los usuarios por encima de lo estipulado por el regulador.

No obstante, la empresa intenta minimizar el rechazo social sosteniendo que el impacto mayoritario no recaerá en las familias peruanas.

"Recordemos que el 80% de la recaudación de tarifa de Sedapal proviene de la industria y del comercio. Solo el 20 % corresponde a los usuarios domésticos," sostuvo Obando en declaraciones a Cuarto Poder.